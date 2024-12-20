2024’ün en konuşulan ‘LOOK’ ları

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Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından

Hazırlayan: Selin Soydan

22024’te moda sahnesine damga vuran, trendlerin ve yaratıcı vizyonların en belirgin örnekleri; ünlülerin kırmızı halı tercihlerinden sokak stilinde öne çıkan parçalara kadar her alanda kendini gösterdi. Renklerin, dokuların ve silüetlerin yeniden yorumlandığı, zamansız stillerin modernle buluştuğu bu yıl, modanın geleceğine de ışık tutan birçok değerli an barındırıyor.

Şimdi, 2024’ün modada bıraktığı izleri ve hafızalarda yer eden unutulmaz görünümleri bir kez daha hatırlayalım.

Kylie Jenner

Her yıl olduğu gibi, Kylie Jenner bu yıl da en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Özellikle sürpriz bir şekilde Paris Moda Haftası’nda Disneyland Paris’te gerçekleşen Coperni defilesinin kapanışını siyah balon etekli bir elbiseyle yaparak günlerce tüm dünyada adından söz ettirdi.