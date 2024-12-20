2024’ün en konuşulan ‘LOOK’ ları

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Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından
Hazırlayan: Selin Soydan
22024’te moda sahnesine damga vuran, trendlerin ve yaratıcı vizyonların en belirgin örnekleri; ünlülerin kırmızı halı tercihlerinden sokak stilinde öne çıkan parçalara kadar her alanda kendini gösterdi. Renklerin, dokuların ve silüetlerin yeniden yorumlandığı, zamansız stillerin modernle buluştuğu bu yıl, modanın geleceğine de ışık tutan birçok değerli an barındırıyor.
Şimdi, 2024’ün modada bıraktığı izleri ve hafızalarda yer eden unutulmaz görünümleri bir kez daha hatırlayalım.
Kylie Jenner
Her yıl olduğu gibi, Kylie Jenner bu yıl da en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Özellikle sürpriz bir şekilde Paris Moda Haftası’nda Disneyland Paris’te gerçekleşen Coperni defilesinin kapanışını siyah balon etekli bir elbiseyle yaparak günlerce tüm dünyada adından söz ettirdi.
Elsa Hosk
Elsa Hosk, bu yıl Cadılar Bayramı için aklımıza bile gelmeyecek bir kostümle karşımıza çıktı: Prenses Diana! Üstelik, Prenses Diana’nın “Revenge” elbisesi olarak anılan ikonik görünümünü yeniden canlandırdı.
Hailey Bieber
Hailey Bieber kısa bir süre önce oğlu Jack Blue Bieber’ı kucağına aldı. Doğumdan önce düzenlediği baby shower’da ise Jacquemus’nün defilesinde çok konuşulan, başında eşarpla tamamladığı sarı elbisesini giydi ve büyük ilgi gördü.
Fotoğraf: GettyImages
Blake Lively
Blake Lively, bu yıl vizyona giren filmi It Ends with Us’ın prömiyeri için, Britney Spears’ın 2002’de giydiği ikonik Versace elbiseyi tercih etti. Bu tercihiyle büyük bir ilgi gördü ve röportajında Britney’e övgüler yağdırarak onun stiline ve etkisine hayranlığını dile getirdi. Hem elbisesiyle hem de açıklamalarıyla oldukça konuşuldu.