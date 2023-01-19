8 vegan güzellik ürünü

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

‘Vegan’ denilince aklımıza, temiz ya da doğal içerikler geliyor. Çoğu kişi bir ürünün vegan olarak tanımlanmasının, daha sağlıklı ve daha güvenli olduğu anlamına geldiğini düşünüyor. Oysa vegan kozmetik demek, aslında tam olarak hayvansal ya da hayvanlardan dolaylı olarak elde edilen hiçbir içeriğe formülünde yer vermemesi anlamına geliyor. Birçok kozmetik markası, ambalajlarında vegan sertifikalarına bu nedenle yer veriyor.

ÜRÜNLERİN VEGAN OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Vegan kozmetik ürünleri için dört adet sertifika bulunuyor: Vegan Action, Vegan Society, PETA, The Vegetarian Society. Ürünlerin üzerinde bu vegan sertifikalarının logolarının olmasına dikkat etmelisiniz.