ABD'de ziyaret edebileceğiniz 15 muhteşem UNESCO Dünya Mirası Alanı

4- Papahānaumokuākea

Kuzeybatı Hawai Adaları çevresinde bulunan Papahānaumokuākea, dünyanın en büyük deniz koruma alanıdır ve 2010 yılında resmi olarak bir miras alanı haline gelmiştir. Bölge, büyük bir ekosistem olarak doğal öneminin yanı sıra, yerli Hawaiililer için kültürel anlam da taşımaktadır.

