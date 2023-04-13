ABD'de ziyaret edebileceğiniz 15 muhteşem UNESCO Dünya Mirası Alanı

2023 itibariyle, 24 Dünya Mirası Alanı ABD'de bulunuyor ve 19'u da gelecekte aday gösterilmek üzere ülkenin değerlendirilen yerler listesinde yer alıyor.

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ABD'de ziyaret edebileceğiniz 15 muhteşem UNESCO Dünya Mirası Alanı - Resim : 1

1- San Antonio Missions

San Antonio Misyonları, Güney-Orta Teksas'taki San Antonio Nehri havzası boyunca uzanan beş İspanyol sınır misyon kompleksinden oluşmaktadır. 18'inci yüzyılda Fransisken misyonerler tarafından inşa edilmiştir.

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ABD'de ziyaret edebileceğiniz 15 muhteşem UNESCO Dünya Mirası Alanı - Resim : 2

2- Yellowstone National Park

ABD'deki ilk milli park (ve dünyada da ilk olarak kabul edilen) olmasının yanı sıra, Yellowstone Milli Parkı aynı zamanda ABD'deki ilk iki UNESCO Dünya Mirası listesinden biridir. 1978'de listeye eklenen park, ünlü Old Faithful gayzerine ev sahipliği yapıyor

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ABD'de ziyaret edebileceğiniz 15 muhteşem UNESCO Dünya Mirası Alanı - Resim : 3

3- Frank Lloyd Wright'ın 20. Yüzyıl Mimarisi

ABD'de en son belirlenen miras alanı, altı farklı eyalette Frank Lloyd Wright tarafından tasarlanan sekiz binadan oluşan bir seçkidir.

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ABD'de ziyaret edebileceğiniz 15 muhteşem UNESCO Dünya Mirası Alanı - Resim : 4

4- Papahānaumokuākea

Kuzeybatı Hawai Adaları çevresinde bulunan Papahānaumokuākea, dünyanın en büyük deniz koruma alanıdır ve 2010 yılında resmi olarak bir miras alanı haline gelmiştir. Bölge, büyük bir ekosistem olarak doğal öneminin yanı sıra, yerli Hawaiililer için kültürel anlam da taşımaktadır.
 