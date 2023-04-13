ABD'de ziyaret edebileceğiniz 15 muhteşem UNESCO Dünya Mirası Alanı

1- San Antonio Missions
San Antonio Misyonları, Güney-Orta Teksas'taki San Antonio Nehri havzası boyunca uzanan beş İspanyol sınır misyon kompleksinden oluşmaktadır. 18'inci yüzyılda Fransisken misyonerler tarafından inşa edilmiştir.
2- Yellowstone National Park
ABD'deki ilk milli park (ve dünyada da ilk olarak kabul edilen) olmasının yanı sıra, Yellowstone Milli Parkı aynı zamanda ABD'deki ilk iki UNESCO Dünya Mirası listesinden biridir. 1978'de listeye eklenen park, ünlü Old Faithful gayzerine ev sahipliği yapıyor
3- Frank Lloyd Wright'ın 20. Yüzyıl Mimarisi
ABD'de en son belirlenen miras alanı, altı farklı eyalette Frank Lloyd Wright tarafından tasarlanan sekiz binadan oluşan bir seçkidir.
4- Papahānaumokuākea
Kuzeybatı Hawai Adaları çevresinde bulunan Papahānaumokuākea, dünyanın en büyük deniz koruma alanıdır ve 2010 yılında resmi olarak bir miras alanı haline gelmiştir. Bölge, büyük bir ekosistem olarak doğal öneminin yanı sıra, yerli Hawaiililer için kültürel anlam da taşımaktadır.