Afra Saraçoğlu, Bodrum tatilinden pozlarını paylaştı

Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. tatil için Bodrum’a giden Saraçoğlu, tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Afra Saraçoğlu, Bodrum tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 1

Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.  

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Afra Saraçoğlu, Bodrum tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 2

Afra Saraçoğlu, tatil için  Bodrum'u seçti.   

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Afra Saraçoğlu, Bodrum tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 3

Gözde tatil beldelerinde boy gösteren güzel oyuncu sosyal medya hesabından eğlenceli anlarını paylaştı.   

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Afra Saraçoğlu, Bodrum tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 4

 Tatil süresince renkli karelerini paylaşan Saraçoğlu’na kısa sürede beğeni yağdı.