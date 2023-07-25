Afra Saraçoğlu, Bodrum tatilinden pozlarını paylaştı
Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. tatil için Bodrum’a giden Saraçoğlu, tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
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Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.
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Afra Saraçoğlu, tatil için Bodrum'u seçti.
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Gözde tatil beldelerinde boy gösteren güzel oyuncu sosyal medya hesabından eğlenceli anlarını paylaştı.
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Tatil süresince renkli karelerini paylaşan Saraçoğlu’na kısa sürede beğeni yağdı.