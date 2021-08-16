Beyonce ve Adidas iş birliğiyle IVY PARK Rodeo
Hem doğduğu şehirden hem de Amerikan Batı kültüründen ilham alan Beyonce, IVY Park’ı Rodeo koleksiyonu ile bütünlüyor. Koleksiyon kovboy kültürünün gizli tarihini ve onların meşhur Rodeosuyla tamamlıyor.
Dördüncü IVY PARK koleksiyonu olan Rodeo koleksiyonu, Beyonce’nin çocukluğunun geçtiği Houston Teksas kültüründen ilham alındı.
Hem doğduğu şehirden hem de Amerikan Batı kültüründen ilham alan Beyonce, IVY Park’ı Rodeo koleksiyonu ile bütünlüyor. Koleksiyon kovboy kültürünün gizli tarihini ve onların meşhur Rodeosuyla tamamlıyor.
IVY PARK Rodeo Koleksiyonu nedir?
IVY PARK Rodeo koleksiyonunda kovboy esintilerinden ilham alınarak oluşturulan klasik giyim tarzını sportif giyim ile buluşturuyor. Klasik Batı giyimini tekrardan günümüze uyarlayan Beyonce, IVY PARK Houston kültürünün tarihini, doğasını Adidas ile birleştirerek Rodeo’nun cesur tasarımını tekrardan canlandırmayı amaçlıyor. Bir nevi Amerikan Batı Kültürünün spor giyimle harmanlanması…
IVY PARK Rodeo koleksiyonunda neler var?
Keskin dokunuşlarla salaş giyimi birleştiren Rodeo koleksiyonunda yok yok… Koleksiyonda 58 parça yetişkin giyim stili, 5 parça yetişkin ayakkabı stili ve 13 parça farklı aksesuar bulunuyor. Koleksiyon, koyu denim kumaşlar ve Fransız frize kumaşlar, benzersiz denim monogramları ve koyu mor parıltılı baskılardan oluşuyor. Tasarımlarında, fermuar ve çıtçıt ayrıntıları yer alıyor.
Koleksiyonunun öne çıkan parçaları arasında kot kumaşında body ve geniş paçalı pantolonlar, kot eşofmanlar, Fransız frize kapüşonlu eşofman takımları, kot pantolon, şapka ve kanvas bel çantaları yer alıyor. Koleksiyonda farklı renk seçenekleri mevcut ve kot görünümlü IVP Ultraboost, IVP Forum Mid ve IVP Super Sleek "Chunky" parçaları da yer alıyor.
IVY PARK Rodeo satışa ne zaman çıkıyor?
Dördüncü IVY PARK koleksiyonu, 19 Ağustos'ta 24 saat boyunca yalnızca adidas'ın web sitesinde. 20 Ağustos itibariyle adidas mağazalarında satışa sunuluyor.
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