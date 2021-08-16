Beyonce ve Adidas iş birliğiyle IVY PARK Rodeo

IVY PARK Rodeo koleksiyonunda neler var?

Keskin dokunuşlarla salaş giyimi birleştiren Rodeo koleksiyonunda yok yok… Koleksiyonda 58 parça yetişkin giyim stili, 5 parça yetişkin ayakkabı stili ve 13 parça farklı aksesuar bulunuyor. Koleksiyon, koyu denim kumaşlar ve Fransız frize kumaşlar, benzersiz denim monogramları ve koyu mor parıltılı baskılardan oluşuyor. Tasarımlarında, fermuar ve çıtçıt ayrıntıları yer alıyor.

Koleksiyonunun öne çıkan parçaları arasında kot kumaşında body ve geniş paçalı pantolonlar, kot eşofmanlar, Fransız frize kapüşonlu eşofman takımları, kot pantolon, şapka ve kanvas bel çantaları yer alıyor. Koleksiyonda farklı renk seçenekleri mevcut ve kot görünümlü IVP Ultraboost, IVP Forum Mid ve IVP Super Sleek "Chunky" parçaları da yer alıyor.