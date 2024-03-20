Editörlerin gözünden: Mart ayının favori 6 güzellik ürünü
Yavaş yavaş sıcak günlere ve bahar aylarına geldiğimiz bu dönemde güzellik ve cilt bakımı ihtiyaçlarımız da değişmeye devam ediyor. Peki bu Mart ayında en çok neleri sevdik? İşte Mart ayının en favori ürünleri...
Cyréne Skin Renewing 2% BHA Serum
Bu serum içeriğindeki Salisilik Asit sayesinde düzenli ve günlük kullanım ile cilt yüzeyini ve gözeneklerin içini eksfolye ederek gözeneklerin sıkılaştırılmasına ve siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur. Kollajen üretimini tetikleyici ve Anti enflamatuar özellikleri ile cilt yüzeyinin pürüzsüz ve yumuşak görünüm sağlayarak ciltteki kızarıklıkları sakinleştirir.
Authoriderm Yaşlanma Karşıtı Yenileyici Göz Kremi
Pirinç (ve soya) proteini ve hyalüronik asit ile göz çevresindeki kırışıklıklara karşı etkili yoğun bakım kremi. Niasinamide ile güçlendirilmiş formül, cildin yenilenmesine, nemlenmesine destek olur. Göz altındaki koyu halkaların görünümünü önlemeye yardımcı olur.
Schultz Canlandırıcı Şampuan
Bio içerikli Schultz saç bakım ürünleri sayesinde, saçınızı dış etkenlerden korur, besler ve sağlıklı parlamasını yardımcı olur. Organik papatya özünün etkisiyle saçınızın doğal yapısını ve dengesinibozmadan sarı ve açık kahverengi saçları hafifçe aydınlatır ve güneşte açılmış gibi bir görünüm sağlar.
KIKO Milano, Days in Bloom Koleksiyonu
KIKO Milano, Days in Bloom Koleksiyonunda yer alan her ürün, baharla birlikte şehrin sokaklarında, parklarda, balkonlarda açan çiçeklerin renklerinden ilham alıyor.
Volumizing Lip Shine
Natural Touch BB Cream Spf 30
Hide & Shine All Over Concealer
Face & Body Stick Highlighter
Luminous Cushion Blush
Soft Touch Face Palette
Perfecting Face Powder
Multi Faceted Eyeshadow Palette
Metamorphic Eyeshadow
Length & Definition Mascara