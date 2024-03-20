Editörlerin gözünden: Mart ayının favori 6 güzellik ürünü

Cyréne Skin Renewing 2% BHA Serum

Bu serum içeriğindeki Salisilik Asit sayesinde düzenli ve günlük kullanım ile cilt yüzeyini ve gözeneklerin içini eksfolye ederek gözeneklerin sıkılaştırılmasına ve siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur. Kollajen üretimini tetikleyici ve Anti enflamatuar özellikleri ile cilt yüzeyinin pürüzsüz ve yumuşak görünüm sağlayarak ciltteki kızarıklıkları sakinleştirir.