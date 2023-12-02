Stil önerileri: Zamansız duruş (Kasım 2023)

HAZIRLAYAN: ASLIHAN SEVER

SONSUZA DEK!

Gömlekler her zamanki gibi farklı detaylar ve desenlerde yeniden yorumlanıyor. Yakalar uzunluğu ve sivriliği artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kravat için mükemmel bir form! Kolej stilini andıran yalın görüntünüzle sokaklara çıkma zamanı…

KİLİT PARÇA

Loafer’lar bu sezonun kilit parçası. Özellikle boru paça pantolonlarla ya da pilise mini eteklerle beraber kullanmanızı öneriyoruz.

FARKLI FORMLAR

Birden farklı formları sizin için derledik. Klasik, romantik ya da modern! Seçiminiz hangisi?