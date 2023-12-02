Stil önerileri: Zamansız duruş (Kasım 2023)
İddialı parçalarımızdan biri de siyah klasik ceketler. Her dönem kullanabileceğiniz bu ceketler bilinçli tüketim için de ideal! Alacağınız o zamansız parçayla birden fazla sezon geçirebilirsiniz. Ayrıca vatkalı modellere de bir göz atın deriz!
1 / 19
HAZIRLAYAN: ASLIHAN SEVER
SONSUZA DEK!
Gömlekler her zamanki gibi farklı detaylar ve desenlerde yeniden yorumlanıyor. Yakalar uzunluğu ve sivriliği artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kravat için mükemmel bir form! Kolej stilini andıran yalın görüntünüzle sokaklara çıkma zamanı…
KİLİT PARÇA
Loafer’lar bu sezonun kilit parçası. Özellikle boru paça pantolonlarla ya da pilise mini eteklerle beraber kullanmanızı öneriyoruz.
FARKLI FORMLAR
Birden farklı formları sizin için derledik. Klasik, romantik ya da modern! Seçiminiz hangisi?
2 / 19
VALENTINO
3 / 19
GIVENCHY
4 / 19
‘Influencer ve girişimci Alessa Winter Berlin’de sokak stiliyle’