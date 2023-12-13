Sevdiklerinize mavi tonlarda hediye seçimleriyle sakinliği hediye edin! Mavi tonlarda yılbaşı hediye seçenekleri
Başınızı gökyüzüne çevirdiğinizde hissedilen sakinliği mavi hediye seçimleriyle sevdiklerinize de yaşatın. Mavi tonlarda yılbaşı hediye seçenekleri!
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Mavinin rahatlatıcı ve huzur veren bir etkisi var. Yalnızlık ve çaresizlğin ilacı da mavidir. Ayrıca barışcıl duygular ve birleştirici etkiler sağlar.
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LEVI’S PANTOLON 2699,90 TL
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ŞEBNEM TUNA BALIK DÖNGÜ BÜYÜK BOY KASE (SHOPIER) 3000 TL
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RE-SIS CROP 690 TL