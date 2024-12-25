Yeni yıl ruhu: Pul, payet ve kırmızının başrolde olduğu 27 hediye seçeneği

2025 yılına girerken ihtişamı yaşamaya davetlisiniz. Pul, payet ve kırmızı tonlarının başrolde olduğu bugün, dilek listenizi hazırlamayı da unutmayın! İyi yıllar!

Aslıhan Sever

Aslıhan Sever
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Yeni yıl ruhu: Pul, payet ve kırmızının başrolde olduğu 27 hediye seçeneği - Resim : 1

Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından

Tam da yılın bu zamanı geldi! Sex and The City’nin ikonikleşen kombinlerinden ilham alıyoruz. Carrie Bradshaw sahnede!

Sex and The City

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Yeni yıl ruhu: Pul, payet ve kırmızının başrolde olduğu 27 hediye seçeneği - Resim : 2

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Gardırobunuzun kilit noktası ışıldayan kumaşları stilinize yansıtın. İpek, payet ve tülü canlı galerinize dahil ederek, özel anlarınızı hafızalara kazıyın. Flaşlar sizin üzerinizde!

Sex and The City

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Yeni yıl ruhu: Pul, payet ve kırmızının başrolde olduğu 27 hediye seçeneği - Resim : 3

Christopher Esber 30.975 TL

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Yeni yıl ruhu: Pul, payet ve kırmızının başrolde olduğu 27 hediye seçeneği - Resim : 4

Mango 2899,99 TL