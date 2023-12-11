Yeşilin büyüsü: Huzur, uyum ve sevgi dolu bir deneyim!

Yılbaşında yeşil tonlarda birbirinden farklı sezon ürünleri hediye alternatifi oluşturuyor. Doğada sıklıkla karşımıza çıkan yeşil renk, bakan herkese huzur veriyor.

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Yeşilin büyüsü: Huzur, uyum ve sevgi dolu bir deneyim! - Resim : 1

POZİTİF ENERJİ
Evrensel sevgi rengi olan yeşil; affetme, bağışlama, özür dileme, kabul etme, onaylama duygularını olumlu etkiler. Denge ve huzur sağlarken, güven verir. Yeşile bakan, gören kişinin gözünde tonik etkisi yaratır.

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Yeşilin büyüsü: Huzur, uyum ve sevgi dolu bir deneyim! - Resim : 2

THE NORTH FACE MONT 15.549 TL

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Yeşilin büyüsü: Huzur, uyum ve sevgi dolu bir deneyim! - Resim : 3

SUWEN SABAHLIK 1649,99 TL
SÜTYEN 879,99 TL
KÜLOT 449,99 TL

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Yeşilin büyüsü: Huzur, uyum ve sevgi dolu bir deneyim! - Resim : 4

VICTORIA’S SECRET TERMAL ŞORTLU PİJAMA TAKIMI 2449 TL