Yeşilin büyüsü: Huzur, uyum ve sevgi dolu bir deneyim!
Yılbaşında yeşil tonlarda birbirinden farklı sezon ürünleri hediye alternatifi oluşturuyor. Doğada sıklıkla karşımıza çıkan yeşil renk, bakan herkese huzur veriyor.
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POZİTİF ENERJİ
Evrensel sevgi rengi olan yeşil; affetme, bağışlama, özür dileme, kabul etme, onaylama duygularını olumlu etkiler. Denge ve huzur sağlarken, güven verir. Yeşile bakan, gören kişinin gözünde tonik etkisi yaratır.
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THE NORTH FACE MONT 15.549 TL
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SUWEN SABAHLIK 1649,99 TL
SÜTYEN 879,99 TL
KÜLOT 449,99 TL
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VICTORIA’S SECRET TERMAL ŞORTLU PİJAMA TAKIMI 2449 TL