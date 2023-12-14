Yılbaşı için kırmızı tonlarda 17 kıyafet alternatifi
Yeni yıla şanslı girebilmek için birçok kültürde bir totem ve gelenek halini alan kırmızı rengin en çok konuşulduğu yılın o ayı geldi! Klasik ve cesur görünümünüzü saygın bir renkle taçlandıracağınız yılın son gününde vücudunuzun formuna uygun, hayalinizdeki kırmızı elbiseyi bulmanın tam zamanı!
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Daha iddialı bir yaklaşım ya da zarafetin ön planda olduğu zarif bir görünüm… Seçim sizin! Bizim dileğimiz ise 2024’ün size umut dolu neşeyle gelmesi.
HAZIRLAYAN: ASLIHAN SEVER
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ALEXANDRE VAUTHIER (BEYMEN) 78.950 TL
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ELIE SAAB
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VALENTINO