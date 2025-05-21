Antreyi daraltan 5 gizli hata: Uzmanlara göre asla yapmamanız gerekenler
Evinizin girişinde fark etmeden yaptığınız bu 5 hata, alanı olduğundan küçük ve dağınık gösterebilir. Tasarım uzmanları hangi eşyaların girişte kesinlikle olmaması gerektiğini anlatıyor!
Evinizin giriş yolu, misafirlerin ilk izlenimini aldığı yerdir. Ancak küçük ve dar bir giriş alanı, yanlış eşya seçimiyle kolayca dağınık ve sıkışık bir görünüme bürünebilir.
Küçük bir antrede sade, işlevsel ve ferahlatıcı bir atmosfer yaratmak, doğru seçimlerle mümkündür. Aydınlatmadan depolamaya kadar her detayın, hem estetiğe hem kullanıma hizmet etmesi gerektiğini unutmayın.
Uzmanlara göre, küçük girişlere asla koymamanız gereken 5 şey:
1. Açıkta Kalan Ayakkabı Rafları
Ne kadar düzenli olursa olsun, açıkta duran ayakkabılar giriş yolunu dağınık gösterir. Eğer ayakkabıları burada tutmak zorundaysanız, mutlaka gizli ve şık depolama çözümleri tercih edilmelidir. Sepetler, etekli ince konsollar ya da oturmalı, içi depolama alanı olan banklar kullanılabilir.
2. Kötü veya Sert Aydınlatma
Birçok koridor, yetersiz veya aşırı parlak ışıkla aydınlatılır. Sert beyaz tavan lambaları, ortamı sorgu odası gibi hissettirebilir. Bunun yerine duvar aplikleri veya konsol üzerinde düşük seviyeli sıcak ışıklar tercih edilmelidir. Zaman ayarlı aydınlatmalar hem güvenlik hem konfor sağlar.
3. Büyük Konsol Masaları
Geniş salonlara uygun büyük konsol masaları, dar girişlerde hareket alanını kısıtlar. Bu tür mobilyalar yerine, ince yüzen raflar veya gizli çekmeceli duvara monte üniteler daha işlevsel çözümler sunar.