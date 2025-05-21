Antreyi daraltan 5 gizli hata: Uzmanlara göre asla yapmamanız gerekenler

Evinizin giriş yolu, misafirlerin ilk izlenimini aldığı yerdir. Ancak küçük ve dar bir giriş alanı, yanlış eşya seçimiyle kolayca dağınık ve sıkışık bir görünüme bürünebilir.

Küçük bir antrede sade, işlevsel ve ferahlatıcı bir atmosfer yaratmak, doğru seçimlerle mümkündür. Aydınlatmadan depolamaya kadar her detayın, hem estetiğe hem kullanıma hizmet etmesi gerektiğini unutmayın.

Uzmanlara göre, küçük girişlere asla koymamanız gereken 5 şey: