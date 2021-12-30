Aralık ayı kısa kısa moda turu: Moda dünyasında neler oluyor?

YENİ PEMBE

1997 yapımı My Best Friend’s Wedding (En İyi Arkadaşım Evleniyor) filminde, Julia Roberts’ın canlandırdığı Julianne karakterinin leylak elbisesini kim unutabilir ki? Şimdi ise pembeyi tahtından edecek bir yüreklilikle leylak dönüşü başlıyor. Üstelik mekan ve zaman fark etmeksizin tüm stillerin kesişim kümesinden kış sezonuna doğru süzülüyor. Mutlak bir kahraman olarak leylak, Jil Sander ve MSGM kış koleksiyonlarında dış giyim parçalarına, Salvatore Ferragamo ve Givenchy podyumlarında ise tek parça elbiselere dönüşüyor. Miu Miu ise yarışı kar pistinin zirvesinde tamamlayarak, kayak tatiliniz için öneride bulunuyor. Pembenin en iyi arkadaşı leylağın şatafatlı törenine ‘evet’ demek üzere bekleniyorsunuz…