Aralık ayı kısa kısa moda turu: Moda dünyasında neler oluyor?
Jennifer Lopez’i karlar içinde yeniden görmekten, Paris’in yeni yerlisi Emily’nin gardırobunu keşfetmekten, mikro mini eteklerle kavuşmaktan ve sezonun yeni renklerini favorilerimize eklemekten mutluluk duyuyoruz.
Hazırlayan: Simay Engür
KARLAR DÜŞER…
Düşer düşer ve Jennifer Lopez ağlar. En azından bundan tam 20 yıl önce hikaye, neredeyse böyle başlamıştı… Jennifer Lopez’in 2002 yılındaki ikonik ‘All I Have’ müzik klibi, Coach’un Christmas kampanyası için tam 20 yıl sonra reenkarne oluyor. Az önce sevgilisinin dairesinden toparladığı eşyaları ve 2002 yılında da yanından ayırmadığı Coach çantasıyla, karla kaplı New York sokaklarında arzı endam eden kalbi kırık JLO, kampanya filmi için 2022 yılına ışınlandığında yine karlı bir caddede; fakat bu defa yüzü gülüyor. Yeni ‘All I Have’ versiyonunda çantasının içi Ben Affleck’in dairesine gidecek eşyalarla doludur diyebilir miyiz? Bu gülüşü kesinlikle tanıyoruz!
PARİS’İN KARARSIZLAR KULÜBÜ
Büyülü bir ‘ya sev, ya nefret et’ stil denklemine sahip olan Emily in Paris dizisinin Emily’si, ikinci sezon kıyafetlerini ‘seven ne yapmaz…’ tarafını seçen hayranlarının kollarına bırakıyor. Dizinin ikinci sezonunun çıkış tarihi olan 22 Aralık’tan itibaren Emily in Paris gardırobu, çevrimiçi bir mağazada satışa sunulmaya hazırlanıyor. Şimdi, ya sevin ya da derhal tüm sekmeleri kapatın…
MEGA TREND: MİKRO MİNİ
60’lı yıllardan itibaren toplumsal dinamiklerin değişim nişanesi, eğlencenin biricik temsilcisi ve meydan okuyan bir kararlılıkla kısalmaya başlayan etekler; mikro bir özgüvenle son büyük çıkışını ilan ediyor. 2022 ilkbahar/yaz podyumlarında başta Miu Miu olmak üzere Blumarine, MaxMara ve Missoni şovlarında mikro etek devrimine tanık oluyoruz. Şimdi asıl soru şu: Bir eteğin mini mi yoksa mikro mu olduğuna nasıl karar vereceğiz? Her halükarda cüretkar stil oyunu devrede!
YENİ PEMBE
1997 yapımı My Best Friend’s Wedding (En İyi Arkadaşım Evleniyor) filminde, Julia Roberts’ın canlandırdığı Julianne karakterinin leylak elbisesini kim unutabilir ki? Şimdi ise pembeyi tahtından edecek bir yüreklilikle leylak dönüşü başlıyor. Üstelik mekan ve zaman fark etmeksizin tüm stillerin kesişim kümesinden kış sezonuna doğru süzülüyor. Mutlak bir kahraman olarak leylak, Jil Sander ve MSGM kış koleksiyonlarında dış giyim parçalarına, Salvatore Ferragamo ve Givenchy podyumlarında ise tek parça elbiselere dönüşüyor. Miu Miu ise yarışı kar pistinin zirvesinde tamamlayarak, kayak tatiliniz için öneride bulunuyor. Pembenin en iyi arkadaşı leylağın şatafatlı törenine ‘evet’ demek üzere bekleniyorsunuz…