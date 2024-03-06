Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: Muhteşem bir eşe sahibim

'HER ZAMAN YANIMDA DİMDİKTİ'

"Bizim evimizde çok güzel bir mutluluk var ama bizim hayatımız zor bir hayat. Muhteşem bir eşe sahibim, çok zor günlerden yorgun günlerden geçtik ama her zaman yanımda dimdikti. Muhteşem de iki çocuk verdi bana onunla gurur duyuyorum"