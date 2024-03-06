Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: Muhteşem bir eşe sahibim

2018 yılında Aslıhan Doğan ile hayatını birleştirerek dünya evine giren Arda Turan, önceki akşam bir davette kameralar karşısına geçti.

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Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: Muhteşem bir eşe sahibim - Resim : 1

Eyüp Spor Kulübü teknik direktörü Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile evlenmiş bu evlilikten iki oğlu dünyaya gelmişti.

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Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: Muhteşem bir eşe sahibim - Resim : 2

Mutlu bir evlilik sürdüren Turan çifti önceki akşam bir ödül gecesinde gazetecilerle bir araya geldi.

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Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: Muhteşem bir eşe sahibim - Resim : 3

Arda Turan konuşması sırasında, eşi Aslıhan Doğan Turan için övgü dolu ifadeler kullandı.

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Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: Muhteşem bir eşe sahibim - Resim : 4

'HER ZAMAN YANIMDA DİMDİKTİ'

"Bizim evimizde çok güzel bir mutluluk var ama bizim hayatımız zor bir hayat. Muhteşem bir eşe sahibim, çok zor günlerden yorgun günlerden geçtik ama her zaman yanımda dimdikti. Muhteşem de iki çocuk verdi bana onunla gurur duyuyorum"