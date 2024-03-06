Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a: Muhteşem bir eşe sahibim

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Eyüp Spor Kulübü teknik direktörü Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile evlenmiş bu evlilikten iki oğlu dünyaya gelmişti.
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Mutlu bir evlilik sürdüren Turan çifti önceki akşam bir ödül gecesinde gazetecilerle bir araya geldi.
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Arda Turan konuşması sırasında, eşi Aslıhan Doğan Turan için övgü dolu ifadeler kullandı.
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'HER ZAMAN YANIMDA DİMDİKTİ'
"Bizim evimizde çok güzel bir mutluluk var ama bizim hayatımız zor bir hayat. Muhteşem bir eşe sahibim, çok zor günlerden yorgun günlerden geçtik ama her zaman yanımda dimdikti. Muhteşem de iki çocuk verdi bana onunla gurur duyuyorum"