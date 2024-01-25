Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni pozlar

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12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
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Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Kızı Elay ile yürüyüşe çıkan Aslı Enver, paylaşımına "Mis" notunu düştü. Enver'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken; ilk kez anne olmaya hazırlanan Eda Ece de yakın arkadaşına kayıtsız kalamadı.
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Kız annesi olmaya hazırlanan Eda Ece, "Ay gerçekten mis hemen bana geliyorsunuz, öpmem gerekli" ifadelerini kullandı.