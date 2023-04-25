Bir uzman küflenince yediği ve yemediği 4 yiyeceği sıralıyor

Küflenmiş bile olsa hangi gıdalara yemek güvenlidir? Ya da bir kısmı bile küflenmiş olsa yenmemesi gereken gıdalar neler? Daily Mail'in haberine göre Londra'da yaşayan ve gıda hijyeni konusunda danışmanlık yapan Sylvia Anderson küf konusunda görüşlerini paylaşıyor. Tabi ki, bu makaledeki görüşleri birebir uygulamak yerine güvendiğiniz bir uzmana danışmak daha doğrudur.

Küf Tehlikesi

Anderson, küf konusunda daha sert gıdaların güvenli olabileceğini çünkü küflerin bu gıdaların derinliklerine nüfuz etmekte zorlanacağını düşünüyor. Aynı şekilde daha yumuşak ve nemli gıdalar için durumun böyle olmadığı uyarısında bulunuyor. Çünkü bazı küfler gıdalarda tehlikelidir; alerjik reaksiyonlara ve solunum sorunlarına neden olabilirler. Aynı şekilde gıda zehirlenmesine de yol açabilirler.

Bazı küfler de gıdalara 'mikotoksin' yayabilir ki bunlar gıda zehirlenmesine neden olabilen zehirli maddelerdir. Anderson küflenince küflü kısmı kesip kalanı tükettiği ve hiç tüketmediği ürünleri şöyle sıralıyor:

Küflenince Tüketilmemesi Gereken 4 Yiyecek