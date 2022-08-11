Boyunlar yukarı, eller dışarı! Boyun, gıdı ve dekolte bölgesi için 10 ürün
Boyun, gıdı ve dekolte bölgeniz için hangi ürünleri kullanmanız gerekiyor? Yüzünüzle birlikte yaş alan bu bölgeleri ihmal etmemek ve bakım rutininizde hak ettikleri önceliği vermek şart.
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Boyun, gıdı ve dekolte bölgesi özel ilgi ister. Bu bölgeler için üretilmiş 10 ürünü seçtik.
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
JUVENA (BEYMEN) BOYUN VE DEKOLTE KREMİ 1120 TL
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SEPHORA COLLECTION BUZ ROLLER 275 TL
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BABOR BOYUN VE DEKOLTE KREMİ 1870 TL
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ASHLEY JOY YENİLEYİCİ EL KREMİ 79.95 TL