Bronzluğu koruma zamanı! 13 bronz etkisi veren ürün

Yazın yakışı güneşi etkisini kaybederken tenimizde tatlı bronzluğunu bıraktı. Şimdi sıra bu bronzluğu bir sonraki yaza kadar gönlümüzü bir nebze olsun bronzluğa doyuracak ürünler ile karşınızdayız.

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

GUERLAIN (BEYMEN) TERRACOTTA PUDRA 1080 TL