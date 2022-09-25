Bronzluğu koruma zamanı! 13 bronz etkisi veren ürün
Yaz boyunca güzel ve sağlıklı görünmek için elimizden geldiğince güneşten korunarak bronzlaştıysak, şimdi de bu bronzluğu koruma zamanı. Bronz bir tene, en çok bronz makyaj yakışır!
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Yazın yakışı güneşi etkisini kaybederken tenimizde tatlı bronzluğunu bıraktı. Şimdi sıra bu bronzluğu bir sonraki yaza kadar gönlümüzü bir nebze olsun bronzluğa doyuracak ürünler ile karşınızdayız.
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
GUERLAIN (BEYMEN) TERRACOTTA PUDRA 1080 TL
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MAC BRONZER PUDRA 399 TL
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TOO FACED CHOCOLATE GOLD BRONZER 629 TL
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FENTY BRONZER 549 TL