Bu insanlar gerçekten olağanüstü! İşte unutulması zor genetik özelliklere sahip 15 kişi

Her ebeveynden bir başparmak

Hiç kimse tam olarak ebeveynlerine benzemese de, bazı yönlerden onlara benziyoruz. Ancak, bu adam ebeveynlerinden çok garip bir şey miras aldı ve bu her biri birer başparmaktı. Sol ve sağ başparmakları boyut ve şekil olarak farklı görünüyor, her biri yukarıdaki resimde kendisinin solunda ve sağında gösterilen ebeveynlerininkilere benziyor.