Bu insanlar gerçekten olağanüstü! İşte unutulması zor genetik özelliklere sahip 15 kişi
Her insan benzersizdir. Bu yüzden FaceID ile parmak izlerimiz, gözlerimiz ve hatta yüz tanımayla tanımlanabiliyoruz. Ne kadar başka biri gibi giyinirsen giyin, sonunda farklı görünüyorsun. Bazıları ise aşırı benzersiz özelliklerle kutsanmıştır. İşte unutulması zor genetik özelliklere sahip 15 kişi.
Bugün size daha önce görmediğiniz genetik özellikleri gösteriyoruz. tippsundtricks.co'nun haberine göre bu insanlar gerçekten olağanüstü!
Dünyanın en mavi gözleri
Yukarıdaki resimdeki kadının adı Jalicia Nightengale. Barbados modeli koyu teni ve buz mavisi gözleriyle son derece dikkat çekici görünüyor. Bu kombinasyon dünyanın en güzel yüzlerinden birini yarattı. Model, eskiden görünüşü için zorbalığa uğradığını, ancak daha sonra kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğini söyledi. Şimdi, benzersiz görünümleriyle geçimlerini bile sağlıyorlar.
Her ebeveynden bir başparmak
Hiç kimse tam olarak ebeveynlerine benzemese de, bazı yönlerden onlara benziyoruz. Ancak, bu adam ebeveynlerinden çok garip bir şey miras aldı ve bu her biri birer başparmaktı. Sol ve sağ başparmakları boyut ve şekil olarak farklı görünüyor, her biri yukarıdaki resimde kendisinin solunda ve sağında gösterilen ebeveynlerininkilere benziyor.
"Kedi Gözlü" Çinli Çocuk
En üstteki görüntü, çok benzemesine rağmen Photoshop ile uygulanmadı. Çin'den gelen bu çocuk, "kedi gözü" lakaplı nadir bir hastalıkla dünyaya geldi. Gözleri, sevgili evcil hayvanlarımızın gözleriyle aynı olağanüstü kaliteye sahiptir: karanlıkta görebilir. Çevresindekilere göre, gözleri karanlıkta bile parlıyormuş gibi görünüyor.
Vitiligo ve renkli gözler
Ugandalı bu çocuk iki benzersiz genetik özellik ile doğdu. İlk olarak, beyaz nokta hastalığı olarak da bilinen, yani cildinin bir kısmının pigmentsiz olduğu ve bu nedenle beyaz göründüğü anlamına gelen Vitiligo olarak bilinen şeyden muzdariptir. Diğer benzersiz özelliği, ten rengine sahip insanlarda çok nadir görülen mavi gözleridir. Bu kombinasyon gerçekten benzersiz görünmesini sağlar.