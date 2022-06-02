Bu yazın en trend gözlükleri: 2022 İlkbahar-Yaz güneş gözlüğü modelleri

Bu sezon 70'ler havasını güneş gözlüklerinde göreceğiz! Birbirinden farklı ve havalı güneş gözlükler yaz modasında bize eşlik edecek. Büyük çerçeveli, neon, kare modeller bu sezon oldukça moda. 2022 sezonun en trend güneş gözlükleri neler? İşte birbirinden şık 30 farklı güneş gözlüğü modeli...