Bu yazın en trend gözlükleri: 2022 İlkbahar-Yaz güneş gözlüğü modelleri
Neonlar, kalın çerçeveler, 70'ler havası... Bu yaz farklı güneş gözlüğü modellerinizle en trend siz olacaksınız! Klasik modeller artık raflara kalkıyor tüm büyük gözlüklerinizi çıkarın çünkü 70'ler havası geri geldi. Peki 2022 Yaz sezonunda hangi gözlükler trend? İşte 30 farklı güneş gözlüğü modeli.
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Bu sezon 70'ler havasını güneş gözlüklerinde göreceğiz! Birbirinden farklı ve havalı güneş gözlükler yaz modasında bize eşlik edecek. Büyük çerçeveli, neon, kare modeller bu sezon oldukça moda. 2022 sezonun en trend güneş gözlükleri neler? İşte birbirinden şık 30 farklı güneş gözlüğü modeli...
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VALENTINO 2.549,00 TL
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HERMOSA 1.398 TL
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BALENCIAGA 7950 TL