Bye bye selülit! Selülitlerle mücadelede silahınız olacak 9 ürün
Artık birçoğumuz selülitler konusunda uzmanız. Neden olur, nasıl engellenir ve nasıl önlem alınır konularında sahip olduğumuz bilgilere, bir de yeni çıkan ürünleri eklemeye ne dersiniz?
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İstenmeyen misafir selülit! Bu sefer senden kurtulmaya kararlıyız! İşte selülit ile mücadelede yardımcı olabilecek 9 ürün.
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
VOSE AT KILI FIRÇASI 239.90 TL
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SANTA MARIA NOVELLA (BEYMEN) SELÜLİT KREMİ 100 ML 1775 TL
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NUXE TOPARLAYICI VE SIKILAŞTIRICI BAKIM KREMİ 200 ML 375 TL
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MBR CELL POWER SELÜLİT KREMİ 200 ML 3606 TL