Yaz rüyası: Cansın Sağlam, Yasemin Szawlowski, Dilan Bozyel, Aybüke Albere, Gözde Demiral, Öykü Doğan ve İdil Atay ile sohbet

SONSUZA KADAR MUTLU

CANSIN SAĞLAM

GİRİŞİMCİ

‘Rüya gibi bir andı’ dediğiniz bu fotoğrafın hikayesini öğrenebilir miyiz?

Geçtiğimiz yaz, bir arkadaşımın teknesini Güney’e getirmek için İstanbul’dan yola çıktık. Bozcaada’da mola verdik ve Datça’ya kadar ulaştırdık tekneyi. Bu arada, Çeşme gibi uğrayabileceğimiz tüm güzel yerlere de uğradık. Zaten çok az kişiydik ve özellikle de pandemiden sonra dört gün boyunca böyle özgürce zaman geçirmek, geçtiğimiz yazın en keyif aldığım günlerindendi diyebilirim.

Tam da o andaki size, anın tadını daha fazla çıkarması için ne söylemek istersiniz?

O tatilden bu kadar keyif almamın ve kendimi mutlu hissetmemin başlıca sebebi, en yakın arkadaşımın yanımda olması ve bulunduğum yerde çok sevdiğim insanlarla karşılaşmamdı. O seyahatte çok mutluydum. Çünkü ben, böyle anların tadını çok güzel çıkarıyorum. Belki, kendime şunu söyleyebilirdim: ‘Her gördüğün kuru çiçeği alma, çünkü evin kuru çiçek dolu.’ Aslında, biraz daha Hawaii ya da Bali gibi dalga sörfü de yapabileceğim, daha büyük ağaçların olduğu, bir tık daha yağmurlu yerleri daha çok seviyorum. Tam tropikal sayılmaz ama bizim iklimimizden daha tropikal iklimleri seviyorum, evet. Yaz rüyam için dört sene önceki Bali ya da beş sene önceki Hawaii seyahatimi paylaşmayı daha çok isterdim; ama üzerlerinden çok zaman geçti!

Hangi yaz çağrışımları size ilham ve yaşama sevinci veriyor?

Sörf, güneş, efil efil kıyafetler, bikiniler, bronz ten, güneş koruyucuların ya da bronzlaştırıcıların kokusu, havuzda çocuk sesleri, bol bol koşu, spor, yüzme…

Hemen şu anda yola çıkabileceğiniz tek biletiniz olsa; bize rüya gibi bir rota çizebilir misiniz?

Kesinlikle Hawaii’nin Maui Adası’na bir yolculuk yapıp; büyük ihtimalle de sonsuza kadar orada kalırdım. Çünkü şu ana kadar gittiğim her yerden çok başka hissettiren bir yerdi. Havasıyla, suyuyla, insanıyla… Bu yolculuğu mutlaka arabayla, ya tek başıma ya da sevdiğim birisiyle yapmak isterdim. Bol bol sörf yapmak, akşamları güzel yemekler yemek isterdim. Oradan da büyük ihtimalle yetişebiliyorsam Los Angeles’ta Burning Man’e, yetişemezsem de Bali’ye gidip güzel bir yoga kampına katılırdım.

Yaz rüyamda