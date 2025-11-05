Ceren Arslan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'da Türkiye'yi temsil ediyor
Gözler, dünyanın en büyük güzellik organizasyonlarından biri olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) için Tayland'a çevrildi. 21 Kasım 2025'te gerçekleşecek bu görkemli finalde, Türkiye'yi temsil edecek isim kesinleşti: Ceren Arslan.
Güzellik, zarafet, entelektüel birikim ve toplumsal farkındalığın yarıştığı Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması), her yıl olduğu gibi 2025 yılında da dünyanın dört bir yanından gelen iddialı adayları bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 21 Kasım'da gerçekleşecek final gecesinde, gözler Türkiye'yi temsil edecek isme çevrildi. Ülkemizi bu zorlu ve önemli platformda gururla temsil etme görevini üstlenen isim, güzelliği ve donanımıyla dikkat çeken Ceren Arslan oldu.
Türkiye'nin 2025 Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) temsilcisi Ceren Arslan, 21 Kasım'da Tayland'da düzenlenecek olan 74'üncü Miss Universe yarışması için ülkeye gitti.
Yarışma öncesi duygularını paylaşan Arslan, “Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak” ifadelerini kullandı.