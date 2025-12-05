2025 yılında kaybettiğimiz sanat dünyasının unutulmaz isimleri
Her yıl olduğu gibi, 2025 de sanat, bilim ve kültür dünyasında derin izler bırakan pek çok değerli ismi aramızdan aldı. Onların mirası ve eserleri yaşamaya devam ederken, bu yıl kaybettiğimiz ve alanlarında çığır açmış bazı unutulmaz isimleri tekrardan hatırlıyoruz...
2025 sona ererken, sanat ve kültür dünyası farklı jenerasyonlardan birçok ikon ismin vedasıyla sarsıldık. İşte hafızalarımızda yaşamayı sürdürecek, 2025 yılında vefat eden o unutulmaz isimler…
MUAZZEZ ABACI
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olmuş, daha sonra yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçı 78'inci doğum gününde hayatını kaybetmişti.
FERDİ TAYFUR
Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için kaldırıldığı hastanede saat 19.38'de hayatını kaybetmişti.
GÜLLÜ
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti.