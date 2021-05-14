2021 yapımı mutlaka izlenmesi gereken 14 Netflix filmi
İzleyecek güzel bir şeyler arıyorsanız Netflix'in 2021 yapımı yani dumanı üzerinde yapımlarına bakmaya ne dersiniz? İşte Netflix'in 2021 yapımı izlenesi 14 filmi!
2021’de Netflix’te gerçekten çok güzel orijinal filmler var. Tarihi dramalardan gizem-gerilime kadar uzanan her zevke hitap edecek bir sürü yeni içerik var!
KAZI – THE DIG
Başrollerinde Lily James, Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Johnny Flynn, Danny Webb’in bulunduğu 1938’de geçen bu romantik dramada, zengin bir dul (Mulligan), bilinmeyen bir arkeoloğu (Finnes) ve ekibini bir şeyler bulma umuduyla geniş arazisinde kazı yapmaları için işe alır.
Spoiler Uyarısı!!
Bunu gerçekleştirirler fakat 2. Dünya Savaşı başlamadan önce kaldırılması gereken, Karanlık Çağlardan kalma ahşap bir gemi bulurlar ki bu bulmayı bekledikleri son şeydir. Çamur ve arkeolojik eserlerin bu kadar değerli olabileceği kimin aklına gelirdi?
BEYAZ KAPLAN – THE WHITE TIGER
Başrolleri Priyanka Chopra Jonas, Rajkummar Rao, Mahesh Manjrekar, Adarsh Gourav, Paras Gola’nın paylaştığı ‘’Beyaz Kaplan’’’da Balram Halwai (Gourav) arka planda kalmak için kullanılır. Hindistan'ın en zengin ailelerinden birinin hizmetçisi olarak, olabildiğince göz önünden uzak kalmayı seviyor. Sözde sadık işverenlerin ihaneti sonrasında bu mantra çok geçmeden kapı dışarı edilir. Ödeşmek için, her zaman aradığı bir hayat için bildiği bir hayatı terk etmeye karar verir.
BİR KADININ PARÇALARI – PIECES OF A WOMAN
Başrollerinde Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Sarah Snook, Molly Parker bulunan bu filmde Martha rolündeki Vanessa Kirby evde beklenmedik bir şekilde doğum yapar ve bu doğum trajediyle sonlanır. Bundan sonra ne yapacağından emin olamayınca, mahkemede ebesi (Parker) ile karşı karşıya geldiğinde eşi ve annesiyle olan ilişkisine meydan okuyan bir yıllık yolculuğa çıkar.
TEHLİKELİ NOKTA – RED DOT
Filmin oyuncu kadrosunda Johannes Kuhnke, Anastasios Soulis, Nanna Blondell, Kalled Mustonen, Tomas Bergström bulunmaktadır. İlişkilerinde sorun yaşayan David ve Nadja, ilişkilerini toparlamak için İsveç'e kamp yapmaya giderler. Başlarda her şey yolunda gider ve ikili ilişkilerin yeniden canlandırmayı başarır. Ancak çadırda aniden kırmızı bir lazer nokta belirdiğinde kendilerini büyük bir kabusun içinde bulurlar. Bir tetikçin peşlerine düşmesinin ardından David ve Nadja, acımasız vahşi doğaya kaçmak zorunda kalır.