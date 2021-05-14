2021 yapımı mutlaka izlenmesi gereken 14 Netflix filmi

2021’de Netflix’te gerçekten çok güzel orijinal filmler var. Tarihi dramalardan gizem-gerilime kadar uzanan her zevke hitap edecek bir sürü yeni içerik var!

KAZI – THE DIG

Başrollerinde Lily James, Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Johnny Flynn, Danny Webb’in bulunduğu 1938’de geçen bu romantik dramada, zengin bir dul (Mulligan), bilinmeyen bir arkeoloğu (Finnes) ve ekibini bir şeyler bulma umuduyla geniş arazisinde kazı yapmaları için işe alır.

Spoiler Uyarısı!!

Bunu gerçekleştirirler fakat 2. Dünya Savaşı başlamadan önce kaldırılması gereken, Karanlık Çağlardan kalma ahşap bir gemi bulurlar ki bu bulmayı bekledikleri son şeydir. Çamur ve arkeolojik eserlerin bu kadar değerli olabileceği kimin aklına gelirdi?