2024'te çıkacak diziler: Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran 16 dizi

Televizyon dünyasında heyecan verici bir sene daha başlıyor. Diziseverler, çok beklenen bu yapımlarla soluksuz bir yolculuğa çıkacaklar. Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran yeni dizilere birlikte göz atalım...

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2024'te çıkacak diziler: Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran 16 dizi - Resim : 1

1.  One Day

Dizi 8 Şubat'ta Netflix'te gösterime girecek.Emma ve Dexter mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına giderler ancak hayatları artık iç içe geçmiştir. David Nicholls imzalı romandan uyarlandı. Hurt'ün yıldızı Ambika Mod ve Leo Woodall (The White Lotus) aşıklar olarak rol alıyor.

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2024'te çıkacak diziler: Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran 16 dizi - Resim : 2

2. Fallout

Dizi 12 Nisan'da, Prime Video'da yayımlanmaya başlayacak. Video oyunu uyarlamaları vurabilir ya da ıskalayabilir, ancak 'Fallout' umut verici görünüyor. Westworld'ün yaratıcıları tarafından geliştirilen postapokaliptik hikaye, nükleer bir savaşın insanlığı sığınaklarda yaşamaya zorlamasından iki yüzyıl sonra geçiyor. Lucy (Ella Purnell) tehlikeli çorak toprakları keşfetmek için güvenli yeraltı hayatını geride bırakmaya karar verir.

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2024'te çıkacak diziler: Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran 16 dizi - Resim : 3

3. Avatar: The Last Airbender

22 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.Peabody ödüllü 2005 Nickelodeon animasyon dizisinin merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması nihayet karşımızda. M. Night Shyamalan'ın 2010 yapımı film versiyonunun büyük ölçüde beğenilmemesiyle, orijinalin hayranları, tamamen Asyalı ve Yerli bir oyuncu kadrosunun yer aldığı bu yeni uyarlamanın, animasyonun hakkını verip vermeyeceğini öğrenmek için nefeslerini tutarak bekliyorlar.

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2024'te çıkacak diziler: Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran 16 dizi - Resim : 4

4. Shōgun

27 Şubat'ta Hulu'da yayınlanacak. James Clavell'in 1975 tarihli romanından uyarlanan ve daha önce 1980 Emmy ödüllü bir mini diziye de uyarlanan bu kurgusal tarihi drama, önümüzdeki yılın en yüksek bütçeli yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Dizi, 16. yüzyıl Japonya'sında kültürel ve siyasi güçlerin çatışmasını anlatıyor.