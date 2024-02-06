2024'te çıkacak diziler: Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran 16 dizi
Televizyon dünyasında heyecan verici bir sene daha başlıyor. Diziseverler, çok beklenen bu yapımlarla soluksuz bir yolculuğa çıkacaklar. Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran yeni dizilere birlikte göz atalım...
1. One Day
Dizi 8 Şubat'ta Netflix'te gösterime girecek.Emma ve Dexter mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına giderler ancak hayatları artık iç içe geçmiştir. David Nicholls imzalı romandan uyarlandı. Hurt'ün yıldızı Ambika Mod ve Leo Woodall (The White Lotus) aşıklar olarak rol alıyor.
2. Fallout
Dizi 12 Nisan'da, Prime Video'da yayımlanmaya başlayacak. Video oyunu uyarlamaları vurabilir ya da ıskalayabilir, ancak 'Fallout' umut verici görünüyor. Westworld'ün yaratıcıları tarafından geliştirilen postapokaliptik hikaye, nükleer bir savaşın insanlığı sığınaklarda yaşamaya zorlamasından iki yüzyıl sonra geçiyor. Lucy (Ella Purnell) tehlikeli çorak toprakları keşfetmek için güvenli yeraltı hayatını geride bırakmaya karar verir.
3. Avatar: The Last Airbender
22 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.Peabody ödüllü 2005 Nickelodeon animasyon dizisinin merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması nihayet karşımızda. M. Night Shyamalan'ın 2010 yapımı film versiyonunun büyük ölçüde beğenilmemesiyle, orijinalin hayranları, tamamen Asyalı ve Yerli bir oyuncu kadrosunun yer aldığı bu yeni uyarlamanın, animasyonun hakkını verip vermeyeceğini öğrenmek için nefeslerini tutarak bekliyorlar.
4. Shōgun
27 Şubat'ta Hulu'da yayınlanacak. James Clavell'in 1975 tarihli romanından uyarlanan ve daha önce 1980 Emmy ödüllü bir mini diziye de uyarlanan bu kurgusal tarihi drama, önümüzdeki yılın en yüksek bütçeli yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Dizi, 16. yüzyıl Japonya'sında kültürel ve siyasi güçlerin çatışmasını anlatıyor.