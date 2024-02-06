2024'te çıkacak diziler: Birbirinden sürükleyici ve merak uyandıran 16 dizi

4. Shōgun

27 Şubat'ta Hulu'da yayınlanacak. James Clavell'in 1975 tarihli romanından uyarlanan ve daha önce 1980 Emmy ödüllü bir mini diziye de uyarlanan bu kurgusal tarihi drama, önümüzdeki yılın en yüksek bütçeli yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Dizi, 16. yüzyıl Japonya'sında kültürel ve siyasi güçlerin çatışmasını anlatıyor.