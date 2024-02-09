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Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Allah Yazdıysa Bozsun filmi 29 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında zirvede yer aldı. Peki Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
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13 Mayıs 2022 yapımı Allah Yazdıysa Bozsun filmi 29 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında birinci sırada yer aldı.
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"Allah Yazdıysa Bozsun"un yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Romantik komedi filminin senaryosu ise Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız’a ait. Filmin yapımcılığını Lara1 Yapım kurucusu Ferit Turan üstleniyor.
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Film, aşkı ıskalayarak 30'lu yaşlarına gelen Irmak'ın, en yakın arkadaşı Eliz'in nişanının akabinde başından geçen olayları konu ediniyor.
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Irmak, aşkta yüzü gülmeden 30'lu yaşlarına gelen genç bir kadındır. Onun hayatı, ilk defa kaldığı bir evde yastığının altına anahtar koymasıyla bambaşka bir hal alır.