BluTV’nin yeni dizisi Yeşilçam bugün yayınlanıyor

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu projenin, senaryosu ise Levent Cantek ile Volkan Sümbül tarafından kaleme alındı. Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci gibi sevilen oyuncuların da yer aldığı Yeşilçam’ın bu akşam 19:00 civarında yayına girmesi de planlananlar arasında.

Belki biliyorsunuzdur, BluTV her ne kadar üyelik sistemiyle hizmet eden bir yayın platformu olsa da hem önceki karantinalarda hem de geçtiğimiz haftalarda 3 gün boyunca herkese ücretsiz erişim imkânı tanımıştı. Tekrar, böyle bir gelişme yaşanır mı henüz belli değil. Ancak platforma ve diziye bir şans vermek isteyenlerdenseniz, kesinlikle takip etmelisiniz.

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Karakterlerin kişisel hikâyeleri ve özellikleri

Semih Ateş

Çağatay Ulusoy tarafından canlandırılan Semih Ateş, sinemaya sevdalı olduğu kadar hırslı da bir genç prodüktör. En büyük amacı ise batan şirketini yeni bir film çekerek tekrardan eski şaşalı günlerine kavuşturmak. Diğer yandan, hem Yeşilçam’da kaybettiği itibarını hem de kendisini terk eden ve Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu olarak bilinen, eski eşi Mine Cansu’nun kalbini yeniden kazanmak için uğraşıyor olacak.

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Mine Cansu

Selin Şekerci yani Mine Cansu, zamanında Yeşilçam’ın en sevilen oyuncularından biri olsa da yıllar içinde eski popülerliğini kaybetmeye başlıyor. Semih ile ilişkileri konusunda da kafası epey karışık. Kendisine hala çok değer veriyor olsa da birlikte olamayacaklarını düşünmekte. Bir de tabii ki tek başına, bin bir emekle çıktığı kariyer basamaklarından inmeye hiç niyeti yok.

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Tülin Saygı

Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Tülin Saygı ise Hakan’ın tesadüfen gördüğü ve yıldız ışığı olduğuna inandığı genç ve yetenekli bir oyuncu. Semih ile tanışınca da oyunculuk dünyasına ilk adımını atıyor. Yeşilçam’ın kapısını da sadece ün peşinde koştuğu için değil, gerçek bir sanatçı olmak için çalıyor. Semih’ten ilk andan itibaren etkilenen Tülin, ışıltısı, zekâsı ve açık sözlülüğüyle de pek çok kişiyi kendine hayran bırakacağa benziyor.

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Hakan İncekara

Hakan İncekara da Bora Akkaş sayesinde hayat bulan önemi karakterlerden biri. Hakan, Semih’in kadim dostu, iş ortağı biraz da başının belası. Mine Cansu’nun erkek kardeşi olan Hakan, ablasıyla boşanmasına rağmen eniştesi Semih’i yalnız bırakmamış ve en büyük destekçisi olmuş. Çapkınlığıyla bilinse de Semih’in her ihtiyacına koşup, yanında olacak kadar da vefakâr.

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Reha Esmer

Yeşilçam’ünlü prodüktörlerinden bir diğeri de Yetkin Dikinciler tarafından canlandırılan Reha Esmer. Tahmin ettiğiniz üzere, güçlü ve zengin bir karakter. Hatta “Yeşilçam’da her yol bir şekilde Reha Esmer’e çıkar.” gibilerinden iddialı cümlelere bile rastlanıyor onunla ilgili. Epey hırslı ve istediğini elde edene kadar nüfuzunu kullanmaktan çekinmeyecek.

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İzzet Orkan

Özlediğimiz oyunculardan Özgür Çevik de İzzet Orkan rolüyle karşımıza çıkıyor. Kendisi Amerika’dan gelen genç bir bürokrat ve siyasetçi. Hatta “geleceğin başbakanı” gibi yakıştırmalar da yapılıyor onun için. Sinema ve siyasete aynı anda tutkulu diyebiliriz. Sinemanın Türkiye’de ideolojik bir araç olarak kullanılabileceğini savunuyor ve milli film yaptırmanın yollarını arıyor. Siyasetçi kimliğinin yanında karanlık bir tarafı olduğu da konuşulanlar arasında.

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Mümtaz Bolat

Altan Erkekli de Mümtaz Bolat rolünde. Genç bir delikanlıyken Kosta Amca’nın ricasıyla Semih’i yanına alıyor ve Yeşilçam’da ona yol gösteriyor. 20 yılı aşkın süredir çalışan bir sinema emekçisi. Adana’daki sinema salonlarının son durumu, hangi filmin ne kadar hasılat yaptığı ya da hangi filmin vizyona girdiği hatta hangisinin battığı gibi her türden sektörel bilgi Mümtaz Bey’den sorulur.

Adviye Saygı

Adviye Hanım da Nilüfer Açıkalın tarafından canlandırılıyor. Tülin’i yıllardır tek başına büyütmüş olan Adviye Hanım, kızının Yeşilçam’da başarılı olmasını da çok istiyor. Kızı ve kendisi için en güvenilir insanları bulmaya çalışırken, Yeşilçam’da camiasında yolunu kaybettiği de oluyor.

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