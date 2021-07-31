Elele vizyon alarmı: Temmuz ayı dizi ve filmleri
Elele dergisi Temmuz ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?
Hazırlayan: Baran Alışkan
ADA MASALI
STAR TV
Şehir yaşamına aşık Haziran ve adada yardımseverliğiyle tanınan Poyraz ile ‘zıt kutuplar birbirini çeker mi?’ sorusunun yanıtını aşk dolu bakışlarla arıyoruz. Kırlangıç Adası’nda kesişen hayatlar ve anlaşmazlıklardan doğan bir aşkın sıcacık öyküsünde buluşmak üzere sözleşiyoruz. Kalplere dokunan ada macerasında eğlenceli bir yazın tam ortasında, muhtemel yeni favori karakterlerimizi izliyoruz. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı Ada Masalı’nın senaryosu Telda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin yönetmen koltuğundaysa Ali Bilgin oturuyor. Güneşin iyiden iyiye ısıttığı kalplerimizi aşkın esintisiyle serinletecek bu hikaye için ekranın karşısındayız. Bu yaz, aşkın yazı olsun!
GEÇEN YAZ
NETFLIX
Deniz ve Aslı, her yıl olduğu gibi yazlıkta buluşacak... Fakat, 1996 yazı diğer yazlardan çok daha farklı olacak. Kalp kırıklıkları, yeni deneyimler ve aşka dair tanıdık anlarda geçen yazlara olan özlemimiz daha da artacak.
KORKU SOKAĞI ÜÇLEMESİ
NETFLIX
Shadyside kasabasında kabus gibi bir şeyler oluyor. 90’lı yılların başında bir grup genç, yüzlerce yıldır kasabaya musallat olan bir lanetin kurbanı olabilir. Bir hafta aralıklarla 1994’ten 1978’e ve ardından 1666’ya yolculuk edeceğiz.
ÇIPLAK 2: ÖLENLE ÖLÜNMEZ
BLUTV
Yurt dışına taşınmak için ihtiyacı olan parayı eskortluk yaparak kazanan Eylül’ün cesur hikayesi ikinci sezonuyla karşınızda! Yeni karakterleri ve yeni hikayeleriyle Çıplak, ‘ölenle ölünmez’ diyor ve izleme listemizde yerini alıyor.