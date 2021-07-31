Elele vizyon alarmı: Temmuz ayı dizi ve filmleri

Hazırlayan: Baran Alışkan

ADA MASALI

STAR TV

Şehir yaşamına aşık Haziran ve adada yardımseverliğiyle tanınan Poyraz ile ‘zıt kutuplar birbirini çeker mi?’ sorusunun yanıtını aşk dolu bakışlarla arıyoruz. Kırlangıç Adası’nda kesişen hayatlar ve anlaşmazlıklardan doğan bir aşkın sıcacık öyküsünde buluşmak üzere sözleşiyoruz. Kalplere dokunan ada macerasında eğlenceli bir yazın tam ortasında, muhtemel yeni favori karakterlerimizi izliyoruz. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı Ada Masalı’nın senaryosu Telda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin yönetmen koltuğundaysa Ali Bilgin oturuyor. Güneşin iyiden iyiye ısıttığı kalplerimizi aşkın esintisiyle serinletecek bu hikaye için ekranın karşısındayız. Bu yaz, aşkın yazı olsun!