Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (1-7 Ocak)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 1-7 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Berlin oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
1. Berlin
1- 7 Ocak Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında ilk sırada Berlin dizisinin 1. sezonu yer alıyor.
Berlin konusu şu şekilde :
Altın çağını yaşayan Berlin en büyük planlarından birini hayata geçirerek bir gecede 44 milyon avro değerinde mücevher çalmak için Paris'te bir çeteyle bir araya gelir.
Başroldekiler: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa
2. Beni Kandıramazsın (Fool Me Once: Limited Series)
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor:Eski bir asker olan Maya, gizlice yerleştirilmiş bir dadı kamerasında öldürüldüğünü sandığı eşini görünce kökeni geçmişe uzanan ölümcül bir komployu keşfeder.
Başroldekiler: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage
3. Kuş Uçuşu 2. Sezon (As the Crow Flies: Season 2)
Kuş Uçuşu 2. Sezon konusu şu şekilde : İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.
Başroldekiler: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol
4. Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel ve samimi stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyor.
Başroldekiler: Cem Yılmaz