Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (4-10 Aralık)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 4-10 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de zirvenin sahibi Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 filmi..
1. Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind)
Netflix Türkiye'de 4-10 Aralık haftasında zirvenin sahibi Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) oldu.
Filmin konusu şöyle: Bir ailenin lüks bir kiralık eve kaçışı, bir siber saldırının cihazları devre dışı bırakmasıyla ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle uğursuz bir hal alır.
Başroldekiler :Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke
2. İstanbul İçin Son Çağrı (Last Call for Istanbul)
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saatin oynadığı İstanbul İçin Son Çağrı, New York'a, aşka ve ikinci şanslara dair bir hikayeye odaklanıyor. Filmin konusu şöyle: İstanbul'dan New York'a giderken tesadüfen havaalanında karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta unutulmaz bir heyecan, arzu ve baştan çıkarıcı geceye sürüklenir. York. Hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken tek bir sorun vardır: İkisi de evlidir.
3. Adalet
Netflix filmi şöyle tanıtıyor:
Kendi isteğiyle münzevi hayatı yaşayan eski bir asker, arkadaşları öldürülünce bu hayattan çıkarak adalet ve intikam arayışına girer.
Başroldekiler: Cagan Atakan Arslan, Eslem Akar, Ufuk Özkan
4- Ölümlü Dünya
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Yaşanan bir aksilik kimliklerini ifşa edip patronlarını öfkelendirince hem kiralık katillik hem de restoran işletmeciliği yapan bir ailenin başı büyük belaya girer.
Başroldekiler: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak