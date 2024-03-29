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Netflix'in popüler dizisi One Day konusu ne, oyuncuları kimler?
Netflix'in 14 bölümlük yeni dizisi One Day 8 Şubat'ta izleyici ile buluştu. Dizi yayın hayatına başladıktan sadece 11 gün sonra 15,2 milyon izlenmeyi aştı. One Day konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
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One Day konusu ne?
David Nicholls'ın 2009 tarihli çok satan romanından uyarlanan One Day, 1988'de Edinburgh Üniversitesi'ndeki öğrenciliklerinin son gününde karşılaşan Emma Morley ve Dexter Mayhew'un hayatlarını konu alıyor.
Dizinin her bölümü, birer yaş daha büyümüş olan Dex ve Em'in değişimlerini, sevinç ve kalp kırıklıklarını takip ediyor.
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One Day oyuncu kadrosu
Ambika Mod
Leo Woodall
Essie Davis
Tim McInnerny
Amber Grappy
Jonny Weldon
Eleanor Tomlinson
Brendan Quinn
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Kardashian da Instagram'da paylaştı
Kim Kardashian da hikayeye aşık oldu ve Instagram'daki 364 milyon hayranına bu göz yaşartıcı diziyi tavsiye etti.