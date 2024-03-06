Netflix'in yeni dizisi Kuvvetli Bir Alkış konusu ne, oyuncuları kimler?
Netflix'in yeni dizisi olan ve Berkun Oya'nın senaristliği ile yönetmenliğini üstlendiği "Kuvvetli Bir Alkış", absürt komedi türündeki konusuyla dikkat çekiyor. Peki Kuvvetli Bir Alkış konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım
Netflix'in yeni dizisi "Kuvvetli Bir Alkış" 29 Şubat tarihinde Netflix kütüphanesinde yerini aldı. "Kuvvetli Bir Alkış" dizisi, "Bir Başkadır" ve "Cici"nin başarılı yaratıcısı Berkun Oya'nın imzasını taşıyor. Berkun Oya, dizinin hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstleniyor.
Kuvvetli Bir Alkış dizisinin konusu nedir?
"Kuvvetli Bir Alkış" dizisi; anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu, birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını kendine özgü bir evren yaratarak anlatıyor. Çekirdek aile tanımının alışılmış tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu son finaline ulaşmış gibi görünen bir çift, henüz portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan ve varoluşun doğasını sorgulayan çocuklarının aralarına katılmasıyla birlikte bu sıra dışı hikayenin temelini oluşturuyor.
"Kuvvetli Bir Alkış" dizisinin oyuncuları kimler?
Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı "Kuvvetli Bir Alkış" dizisinde Serra Arıtürk, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin yanı sıra Ali C. Ongun, Devrim Yakut, Eyüp Mert İlkis, Güneş Sayın, İpek Türktan, Kayra Orta, Menderes Samancılar, Murat Kılıç, Mustafa Karakoyun, Nur Sürer, Özlem Tokaslan, Rezdar Taştan, Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu ve Zeynep Ocak'ı izliyoruz.
"Kuvvetli Bir Alkış" dizisi kaç bölüm?
Kuvvetli Bir Alkış dizisi ilk sezonu 6 bölümden oluşmaktadır ve her bir bölümün ortalama süresi 50 dakikadır. Bu kısa ve etkileyici formatıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran dizi, absürt komedi türünde farklı bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.