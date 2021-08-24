Sinema ve dizilerdeki en pahalı banyolar: Harry Potter 1. sırada
Sinema ve dizilerde gördüğümüz banyolar sizce ne kadara mal oluyordur? Yapımlarda en pahalı banyolar listelendi. Harry Potter'daki Gryffindor banyosu maliyetiyle en başında yer aldı. En pahalı banyodan en ucuz banyoya kadar uzanan listeye gelin hep birlikte bakalım...
Dizilerde, filmlerde, sinemalarda karşımıza çıkan mekanlar en güzel biçimde hazırlanıyor. Tabii bunların bir de maliyeti var. Listenin en başında Harry Potter yer alıyor. Harry Potter'daki banyonun maliyeti 70 bin lirayı buluyor. En az maliyetle listenin en altında ise Trainspotting filmindeki umumi tuvalet yer alıyor. İşte maliyetleriyle hayrete düşüren sinema ve filmlerde yer alan banyolar...
İlk sırada J.K. Rowlingin kaleme aldığı Harry Potter filminden Gryffindor banyosu yer alıyor.
Gryffindor banyosu 70 bin TL civarında
İkinci sırada Scarface filmi yer alıyor.
Tony Montana'nın banyosu - 68 bin TL civarında
Pretty Woman Otel banyosu - 54 bin TL
Herkesin sevdiği 'Home Alone' yani Evde Tek Başına filminin bütçesi 31 bin TL olduğu ortaya çıktı.