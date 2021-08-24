Sinema ve dizilerdeki en pahalı banyolar: Harry Potter 1. sırada

Dizilerde, filmlerde, sinemalarda karşımıza çıkan mekanlar en güzel biçimde hazırlanıyor. Tabii bunların bir de maliyeti var. Listenin en başında Harry Potter yer alıyor. Harry Potter'daki banyonun maliyeti 70 bin lirayı buluyor. En az maliyetle listenin en altında ise Trainspotting filmindeki umumi tuvalet yer alıyor. İşte maliyetleriyle hayrete düşüren sinema ve filmlerde yer alan banyolar...

İlk sırada J.K. Rowlingin kaleme aldığı Harry Potter filminden Gryffindor banyosu yer alıyor.

Gryffindor banyosu 70 bin TL civarında