Doğadan ilham alan tonlar, yenilikçi desenler
Sarı, elektrik mavisi, parlak turuncu ya da şal, tropikal desenler… 2025 ilkbahar/yaz trendleri yenilikçi ve özgün tavrıyla mercek altında!
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Cesur renkler enerjik desenlerle birleştiyse eğlenceli bir stilin kapıları aralanmış demektir. Zikzak, çiçek, egzotik ve geometrik şekiller cesur bir şekilde hafızalarımıza kazınacağa benziyor. Sofistike ve şık tonları gündüzden geceye taşıyın.
Academia 3999 TL
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Gizia 8740 TL
Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından
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Yargıcı 6499,99 TL
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Women&Women (Beymen) 5800 TL