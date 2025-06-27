Doğadan ilham alan tonlar, yenilikçi desenler

Sarı, elektrik mavisi, parlak turuncu ya da şal, tropikal desenler… 2025 ilkbahar/yaz trendleri yenilikçi ve özgün tavrıyla mercek altında!

Aslıhan Sever

Aslıhan Sever
1 / 29
Doğadan ilham alan tonlar, yenilikçi desenler - Resim : 1

Cesur renkler enerjik desenlerle birleştiyse eğlenceli bir stilin kapıları aralanmış demektir. Zikzak, çiçek, egzotik ve geometrik şekiller cesur bir şekilde hafızalarımıza kazınacağa benziyor. Sofistike ve şık tonları gündüzden geceye taşıyın.

Academia 3999 TL

2 / 29
Doğadan ilham alan tonlar, yenilikçi desenler - Resim : 2

Gizia 8740 TL

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından

3 / 29
Doğadan ilham alan tonlar, yenilikçi desenler - Resim : 3

Yargıcı 6499,99 TL

4 / 29
Doğadan ilham alan tonlar, yenilikçi desenler - Resim : 4

Women&Women (Beymen) 5800 TL