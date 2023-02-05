Dudak dolgunlaştırıcı nasıl kullanılır? Dudak bakımı önerileri...
Dudağınızın daha dolgun görünmesini istiyor; fakat estetik yöntemlere başvurmak istemiyorsanız, dudak dolgunlaştırıcı ve bakımı ürünleri tam size göre.
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
DUDAK DOLGUNLAŞTIRICILAR NASIL KULLANILIR?
Dolgun dudaklar, neredeyse tüm kadınların tercihi; fakat birçok kişi dolgun dudaklara sahip olmak için estetik uygulamalar yaptırmak yerine dudak dolgunlaştırıcılardan yardım almayı tercih ediyor.
- Eğer dudak dolgunlaştırıcı bir ürün kullanacaksanız öncelikle rujunuzun rengine uygun bir kalemle dudaklarınızın çizgisini belirginleştirmelisiniz. Dudak dolgunlaştırıcı ruj tercihi genellikle doğal tonlarda kahve, şeftali ya da pembe oluyor. Böylece daha doğal bir görünüm elde edilebiliyor.
- Lip plumper şeklinde dudak dolgunlaştırıcı kullanacaksanız rujunuzdan önce sürüp daha dolgun olmasını sağlayabilirsiniz. Ruj sonrası uygulandığında ise dolgunluk ve matlık sağlar.
- Evde yapabileceğiniz, doğal uygulamalar da dudaklarınızı dolgunlaştırmanızı sağlayabilir.
NANE YAĞI
Nane yağı, dudaklara sürüldüğünde yanma hissiyle beraber dolgunluk da getiriyor. Bu nedenle dolgunlaştırma işlemlerinde sık sık kullanılıyor. Bu yağı uygulamak için birkaç damla nane yağını dudağınıza sürüp 15 dakika bekletin ve sonra su ile durulayın.
BAL
Bir çay kaşığı balı, diş fırçanızın üzerine koyun. Ardından dudaklarınızı yavaş hareketlerle ve bastırmadan beş dakika boyunca fırçalayın. Dudaklarınız daha dolgun görünecektir.
DUDAK BAKIMI NASIL YAPILIR?
Güneş ışınlarının yoğun olduğu bu dönemde, sadece yüzünüz değil dudaklarınız da özel bir bakım rutinini hak ediyor.
- KORUMA
Şapka takmayı ihmal etmeyin. Sadece yüzü değil, dudakları da güneşten korumak gerekiyor.
- NEMLENDİRME
Nemlendirici ürünler kullanmak, dudakların kuruyup çatlamasını önler. Bol bol nemlendirmelisiniz ve gerektiğinde dudak peeling’inden destek almalısınız.
- BOL SU İÇİN
Su sayesinde tıpkı cildiniz gibi dudaklarınızın da nemini koruyabilirsiniz. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.
- ÜRÜNLERE DİKKAT
Kullandığınız sabunlar, beyazlatıcı diş macunları, bazı şampuanlar ve nemlendiriciler cildinizin tahriş olmasına ve kurumasına neden olabilir. Bu nedenle içeriğinde aloe vera olan ürünleri tercih etmelisiniz.
- BAHARAT TÜKETMEYİN
Tarçın, nane, acı biber gibi baharatlar, dudak kuruluğuna neden olabiliyor. Dudaklarınız kuruyorsa, bu tür baharatlardan uzak durmalısınız.
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