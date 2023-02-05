Dudak dolgunlaştırıcı nasıl kullanılır? Dudak bakımı önerileri...

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

DUDAK DOLGUNLAŞTIRICILAR NASIL KULLANILIR?

Dolgun dudaklar, neredeyse tüm kadınların tercihi; fakat birçok kişi dolgun dudaklara sahip olmak için estetik uygulamalar yaptırmak yerine dudak dolgunlaştırıcılardan yardım almayı tercih ediyor.

Eğer dudak dolgunlaştırıcı bir ürün kullanacaksanız öncelikle rujunuzun rengine uygun bir kalemle dudaklarınızın çizgisini belirginleştirmelisiniz. Dudak dolgunlaştırıcı ruj tercihi genellikle doğal tonlarda kahve, şeftali ya da pembe oluyor. Böylece daha doğal bir görünüm elde edilebiliyor. Lip plumper şeklinde dudak dolgunlaştırıcı kullanacaksanız rujunuzdan önce sürüp daha dolgun olmasını sağlayabilirsiniz. Ruj sonrası uygulandığında ise dolgunluk ve matlık sağlar. Evde yapabileceğiniz, doğal uygulamalar da dudaklarınızı dolgunlaştırmanızı sağlayabilir.

NANE YAĞI

Nane yağı, dudaklara sürüldüğünde yanma hissiyle beraber dolgunluk da getiriyor. Bu nedenle dolgunlaştırma işlemlerinde sık sık kullanılıyor. Bu yağı uygulamak için birkaç damla nane yağını dudağınıza sürüp 15 dakika bekletin ve sonra su ile durulayın.

BAL

Bir çay kaşığı balı, diş fırçanızın üzerine koyun. Ardından dudaklarınızı yavaş hareketlerle ve bastırmadan beş dakika boyunca fırçalayın. Dudaklarınız daha dolgun görünecektir.

DUDAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

Güneş ışınlarının yoğun olduğu bu dönemde, sadece yüzünüz değil dudaklarınız da özel bir bakım rutinini hak ediyor.