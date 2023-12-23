Düğününüzü mükemmel kılacak unutulmaz detaylar

MASAL GİBİ ATFOSFER

InterContinental Istanbul özgün misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle kişiselleştirilmiş servis anlayışı, uzman ekiplerin danışmanlığıyla düğün ve kutlamaların sofistike adresi olarak öne çıkıyor. Mekan üç farklı balo salonu ziyafet veya kokteyl taleplerinize göre alternatifler sunuyor. 700 metrekarelik geniş bir alana sahip görkemli Dolmabahçe Balo Salonu, dilerseniz 300 ila 500 arasında değişen ziyafet, dilerseniz maksimum 900 kişilik kokteyl düzeniyle hizmet veriyor. Üç bir yanı camla çevrili, ferah ve görkemli, 150 ila 300 kişi arasında ziyafet veya maksimum 700 kişilik kokteyl düzeninde kullanabileceğiniz Bosphorus Balo Salonu ise en özel ‘evet’ için sizi masalsı bir atmosfere davet ediyor. Özel hizmet anlayışı, eşsiz konumu ve manzarasıyla Inter Continental Istanbul masalsı bir düğün yaşamak isteyen çiftlerin rüyalarını gerçekleştirerek unutulmaz düğünlere imza atıyor ve bu özel günü unutulmaz kılıyor.