Düğününüzü mükemmel kılacak unutulmaz detaylar

HAYALLERİN ÖTESİNDE
İstanbul’un büyüleyici manzarası eşliğinde hayalinizdeki düğünü CVK Park Bosphorus Hotel ile gerçek bir aşk masalına dönüştürün. Otelin birbirinden farklı konseptlere sahip mekan alternatiflerinden Bosphorus Terrace, İstanbul’un en büyük panoramik Boğaz manzarasına sahip alanı ile düğünleri unutulmaz kılıyor. İhtişamın teknoloji ile birleştiği, özel girişe ve ışıltılı bir fuaye alanına sahip İstanbul Balo Salonu ise özellikle kış düğünleri için rüya gibi ambiyanslar yaratıyor. CVK Park Bosphorus Hotel, yeni evlenecek çiftlere düğün hediyesi olarak Boğaz manzaralı suitte konaklama imkanı sunarken, çiftlerin ailelerini de unutmayarak onlarında bu heyecanlı süreçte rahatlıkla hazırlanabileceği ücretsiz oda hizmeti veriyor.
KUĞUNUN BÜYÜSÜ
İzmirli bohem gelinlik markası Knight & Bride Wedding Concept, 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun lansman çalışmalarını tamamlayarak son koleksiyonunu görücüye çıkardı. Toplamda 16 parçadan oluşan son koleksiyon, düğününde modern bir görünüm elde etmek isteyen gelin adaylarının ilgisi çekiyor. Genellikle üç boyutlu çiçek aplikelerin kullanıldığını, vücudu saran siluetlerden ve kombinlenebilir parçalardan oluşan bu koleksiyon tüm gelin adaylarına kuğu gibi olma vaadi sunuyor. Kuğuların saflığı ve kibarlığından ilham alınarak hazırlanan her bir parça tarz sahibi gelinler için Knight & Bride’ın kendi atölyesinde özenle dikiliyor.
MASAL GİBİ ATFOSFER
InterContinental Istanbul özgün misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle kişiselleştirilmiş servis anlayışı, uzman ekiplerin danışmanlığıyla düğün ve kutlamaların sofistike adresi olarak öne çıkıyor. Mekan üç farklı balo salonu ziyafet veya kokteyl taleplerinize göre alternatifler sunuyor. 700 metrekarelik geniş bir alana sahip görkemli Dolmabahçe Balo Salonu, dilerseniz 300 ila 500 arasında değişen ziyafet, dilerseniz maksimum 900 kişilik kokteyl düzeniyle hizmet veriyor. Üç bir yanı camla çevrili, ferah ve görkemli, 150 ila 300 kişi arasında ziyafet veya maksimum 700 kişilik kokteyl düzeninde kullanabileceğiniz Bosphorus Balo Salonu ise en özel ‘evet’ için sizi masalsı bir atmosfere davet ediyor. Özel hizmet anlayışı, eşsiz konumu ve manzarasıyla Inter Continental Istanbul masalsı bir düğün yaşamak isteyen çiftlerin rüyalarını gerçekleştirerek unutulmaz düğünlere imza atıyor ve bu özel günü unutulmaz kılıyor.
GELİN HAMAMINA YENİ DOKUNUŞ
Gelin adayının yakınlarıyla keyifli zaman geçirdiği ve düğün stresinin yerini dinlendirici saatlerin aldığı gelin hamamı, Address Hotel Istanbul ayrıcalığıyla geleneksel detayları modern dokunuşlarla buluşturuyor. Özel dekorasyonuyla dikkat çeken hamam alanında doğal yağların eşlik ettiği köpük masajı, cilde tazelik kazandıran özel peeling, gül suyunun yumuşacık etkisiyle uygulanan yüz masajı ve en etkili toksin atma alanı sauna ve buhar odası gelin adayları ve misafirlerine unutulmaz bir gün yaşatıyor. Address Hotel Istanbul gelin hamamı ritüellerine fark yaratan dokunuşlarıyla da dikkat çekiyor. Ortalama 2,5-3 saat süren gelin hamamında doğal sabun ve gül suyu gibi doğal ve organik ürünler tercih ediliyor.