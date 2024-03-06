Dünya Kadınlar Günü: Size iyi gelecek 10 pozitif olumlama

POZİTİF OLUMLAMALAR SİZİ MUTLU EDEBİLİR Mİ?

Evet yapabilirler! Bilim de bu iddiayı destekliyor. Social Cognitive and Affective Neuroscience'da yayınlanan bir araştırma, kendini olumlamalarının insanları kendileri hakkında olumlu bir zihniyete sahip olmaya motive etmede uzun bir yol kat ettiğini belirtiyor. Ayrıca, pozitif olumlamaların öz yeterliliği yeniden kazanmaya ve bireyin öz değerini artırmaya yardımcı olabileceğini de ekliyor.