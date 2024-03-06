Dünya Kadınlar Günü: Size iyi gelecek 10 pozitif olumlama

Sorumluluklarla dolu stresli yaşamlarımız çoğu zaman bizi bitkin bırakabilir ve hatta kendimizden şüphe etmemize neden olabilir. Her gün ilerlerken, olumsuz düşünceleri ve düşük öz saygıyı uzak tutmak önemlidir. Pozitif olumlamalar bunu yapmanın bir yoludur!
Olumlamalar kendimize inanmamıza, yeteneklerimize inanmamıza ve nihai hedeflerimiz hakkında net bir görüşe sahip olmamıza yardımcı olan ifadelerdir. Bu Dünya Kadınlar Günü'nde size kendinizi güçlü ve enerjik hissetmenizi sağlayacak 10 pozitif olumlama sunuyoruz.
POZİTİF OLUMLAMALAR SİZİ MUTLU EDEBİLİR Mİ?
Evet yapabilirler! Bilim de bu iddiayı destekliyor. Social Cognitive and Affective Neuroscience'da yayınlanan bir araştırma, kendini olumlamalarının insanları kendileri hakkında olumlu bir zihniyete sahip olmaya motive etmede uzun bir yol kat ettiğini belirtiyor. Ayrıca, pozitif olumlamaların öz yeterliliği yeniden kazanmaya ve bireyin öz değerini artırmaya yardımcı olabileceğini de ekliyor.
1. “Doğru zamanda doğru yerdeyim, doğru şeyi yapıyorum”
Bu olumlu ifade Lousie Hay tarafından kendi kişisel gelişim kitabı You Can Heal Your Life'da yazılmıştır.