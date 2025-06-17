Danla Bilic'in Patek Philippe'i ve işte fiyatı
Estetik operasyonlara harcadığı milyonlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in bu kez saati markaja takıldı... Ünlü ismin bileğindeki Patek Philippe marka saatini ve fiyatını sizler için bulduk...
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Danla Bilic, hem YouTube programı DanlaCast’e dönüş yapmış hem de Hitmakers programına katılarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.
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Ancak son günlerde Danla Bilic'in gündem olma sebebi, özel hayatı değil.
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Fenomen isim geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada estetik işlemler için tam 300 bin dolar harcadığını, yani yaklaşık 11 milyon 800 bin TL'yi güzelliği için gözden çıkardığını söylemişti.
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5 MİLYON 900 BİN TL!
Şimdi ise dikkat çeken detay, Danla'nın bileğinde kameralara takıldı. Patek Philippe marka saatin Nautilus modeli... 18 ayar altından üretilmiş, üst seviye saatçilik ürünü bir model.