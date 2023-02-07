Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açtı. Ülkemizi sarsan bu büyük felaketin ardından dünyaca ünlü yıldızlardan Türkiye için destek, taziye ve yardım mesajları geldi.
DUA LİPA
3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
RUSSEL CROWE
Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, “Ah Türkiye… Kalbim… Haberler çok kötü…” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
ANTONIA BANDERAS
Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas da Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.
EVGENY GRINKO
Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle" sözleriyle dile getirdi.