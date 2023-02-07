Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı

DUA LİPA

3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.