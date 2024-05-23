Dünyanın en temiz 10 şehrini açıklıyoruz

3. Honolulu, Hawaii

Eyalet başkenti olarak Honolulu, tüm eyalet mali operasyonlarının merkezi olarak hizmet vermektedir ve büyük siyasi ve kültürel toplantılar için önemli bir mekandır. Honolulu'nun yerlileri şehri temiz tutarak vatandaşlık bilincini gösteriyor. Yerel halk, plajların temiz tutulması, hassas yaşam alanlarının korunması ve hem karada hem de suda yaşayan hayvanların korunması gerektiğinin bilincindedir.

Ek olarak, Honolulu yıl boyunca en düşük parçacık seviyelerinden birine sahiptir ve ne yüksek ozon ne de yüksek parçacık kirliliği günleri vardır.