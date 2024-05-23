Dünyanın en temiz 10 şehrini açıklıyoruz
Dünyayı temiz tutmak ve sürdürülebilirliği arttırmak için birçok ülke var gücüyle çalışıyor. Birçok ekipman ile her gün çevreyi temiz tutmak isteyen şehirler büyük çaba gösteriyor. Peki, dünyanın en temiz şehirleri hangileri dersiniz? İşte yanıtı...
Temizlik, şehrin sürdürülebilirliğe, halk sağlığına ve vatandaşların yaşam kalitesine olan bağlılığını yansıtıyor. Birçok şehir, yaşadığı bölgeleri temiz ve sağlıklı tutmak için çabalamaya devam ederken, bu şehirler sürekli gelişen dünyada temizliği sağlamanın mümkün olduğunu gösteriyor.
EN TEMİZ 10 ŞEHİR
1. Hamburg, Almanya
Geniş park alanlarına sahip şehirden yüzlerce kanal geçiyor. Hamburg, su yolları, halka açık bahçeler, ağaçlarla kaplı sokaklar ve banliyö parklarıyla yeşil bir şehirdir. Hamburg'un 2050 yılına kadar hedefi CO2 emisyonlarını yüzde 80 azaltmak.
Ayrıca Hamburg'un "Yeşil Ağ" oluşturma planı da şehrin kimliğini şekillendiriyor. Şehirde araç ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefleyen Hamburg, turistik noktaları şehir merkezinden erişilebilir hale getirerek planı kamuoyuna duyurdu.
2. Calgary, Kanada
Calgary, Rocky Dağları ile Kanada'nın çayırları arasında yer almaktadır. Batı Kanada'dadır ve nispeten turist içermez. Calgary, en iyi atık su arıtma sistemine yatırım yaptı ve çöp sahası atıklarının miktarını büyük ölçüde azalttı.
Ayrıca belediye, sigara izmaritlerini düşüren veya çöplerini arabanın camından dışarı atanlara da para cezası uyguladı. Calgary'nin "Yeşil Calgary" girişimi daha yeşil bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Şehir, 2025 yılına kadar çöp sahası atıklarını yüzde 70 oranında azaltmayı hedefliyor.
3. Honolulu, Hawaii
Eyalet başkenti olarak Honolulu, tüm eyalet mali operasyonlarının merkezi olarak hizmet vermektedir ve büyük siyasi ve kültürel toplantılar için önemli bir mekandır. Honolulu'nun yerlileri şehri temiz tutarak vatandaşlık bilincini gösteriyor. Yerel halk, plajların temiz tutulması, hassas yaşam alanlarının korunması ve hem karada hem de suda yaşayan hayvanların korunması gerektiğinin bilincindedir.
Ek olarak, Honolulu yıl boyunca en düşük parçacık seviyelerinden birine sahiptir ve ne yüksek ozon ne de yüksek parçacık kirliliği günleri vardır.