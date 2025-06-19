Anasayfa Magazin MasterChef'te vegan yarışmacı vegan kokoreç yaptı! Şefler etli yemek yapmasını istedi, geri çevirmedi
MasterChef'te vegan yarışmacı vegan kokoreç yaptı! Şefler etli yemek yapmasını istedi, geri çevirmedi
Ekranların ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Melis Yengil, vegan kokoreç yaparak bir ilki gerçekleştirdi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Soner Sivrioğlu, Melis Yengil'i etle imtihan etti.
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Survivor'ın sona ermesiyle birlikte büyük bir merakla beklenen MasterChef Türkiye, nihayet yeni sezonuyla yayın hayatına başladı. Mutfak tutkunlarının ve yarışma severlerin heyecanla beklediği program, yine iddialı isimler ve lezzet dolu mücadelelerle ekranlara geldi.
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MasterChef'te ana kadroya kalmak için mücadele eden yarışmacılar arasında ön elemeyi başarıyla geçen isimlerden biri de Melis Yengil oldu.
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MasterChef jürisine vegan kokoreç yapan Melis Yengil, jüri üyelerinden tam puan aldı. MasterChef'in ilk vegan yarışmacısı olan Yengil'e yarışmaya dahil olması halinde tüm yemekleri yapacağı söylendi.
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Soner Sivrioğlur, vegan yarışmacı Melis Yengil'i etle imtihan etti.