MasterChef'te vegan yarışmacı vegan kokoreç yaptı! Şefler etli yemek yapmasını istedi, geri çevirmedi

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Melis Yengil, vegan kokoreç yaparak bir ilki gerçekleştirdi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Soner Sivrioğlu, Melis Yengil'i etle imtihan etti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
MasterChef'te vegan yarışmacı vegan kokoreç yaptı! Şefler etli yemek yapmasını istedi, geri çevirmedi - Resim : 1

Survivor'ın sona ermesiyle birlikte büyük bir merakla beklenen MasterChef Türkiye, nihayet yeni sezonuyla yayın hayatına başladı. Mutfak tutkunlarının ve yarışma severlerin heyecanla beklediği program, yine iddialı isimler ve lezzet dolu mücadelelerle ekranlara geldi.

2 / 5
MasterChef'te vegan yarışmacı vegan kokoreç yaptı! Şefler etli yemek yapmasını istedi, geri çevirmedi - Resim : 2

MasterChef'te ana kadroya kalmak için mücadele eden yarışmacılar arasında ön elemeyi başarıyla geçen isimlerden biri de Melis Yengil oldu.

3 / 5
MasterChef'te vegan yarışmacı vegan kokoreç yaptı! Şefler etli yemek yapmasını istedi, geri çevirmedi - Resim : 3

MasterChef jürisine vegan kokoreç yapan Melis Yengil, jüri üyelerinden tam puan aldı. MasterChef'in ilk vegan yarışmacısı olan Yengil'e yarışmaya dahil olması halinde tüm yemekleri yapacağı söylendi.

4 / 5
MasterChef'te vegan yarışmacı vegan kokoreç yaptı! Şefler etli yemek yapmasını istedi, geri çevirmedi - Resim : 4

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Soner Sivrioğlur, vegan yarışmacı Melis Yengil'i etle imtihan etti.