Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi
4 yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer dün akşam İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde evlendi. Eda Ece nikâh töreni esnasında uzun duvak detaylı dantel bir gelinlik tercih etti. İşte düğünden bazı detaylar....
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Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, dün akşam İstanbul'da bir otelde dünyaevine girdi.
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Gecede iki gelinlik tercih eden ünlü oyuncunun ilk gelinliği dantel motifler içeren Zuhair Murad tasarımı bir gelinlikti. Çiçeğini ise toz pembe renginde seçti.
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Eda Ece ikinci gelinlik tercihini ise Oscar de la Renta imzalı sırt dekoltesi olan, boğazdan bağlama detaylı, balık formunda bir gelinlikten yana kullandı. Güzel oyuncu düğünün sonunda ise etek ve bluzdan oluşan bir kombin yaptı.
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7 yıldızlı bir otelde gerçekleşen düğünde çifti, iş, sanat, ve spor dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı.