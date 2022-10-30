En iyi vampir filmleri ve dizileri: IMDb puanına göre düşükten yükseğe 20 filmi sıraladık!
En iyi vampir filmleri listesinde pek çok popüler olmuş vampir filmleri yer almaktadır. Kimi zaman korkunç kimi zaman gerilim kimi zamansa da aksiyon temalı olan bu filmler sıklıkla izlenmektedir. Bu filmleri izlemeyi sevenler için en iyi vampir filmlerini IMDb puanına göre sıraladık...
Alacakaranlık (2008) / IMDb puanı: 5.3
Annesiyle birlikte Phoenix'te yaşayan güzel ama hırpani, sevimli ama içe kapanık ergen kız Isabelle "Bella" Swan, hayata karşı isyanları oynayan bir gençtir. Bella, annesinin başka bir adamla evlenmesi üzerine, babasının yanına Washington'ın Fork kasabasına taşınır. Edward ise, küçük kasabasında yıllardan beri ailesiyle yaşayan gizemli, genç bir adamdır. Aslında "çok farklı bir hayat tarzına sahip olan" Edward, uzun süreden beri vampir kimliklerini saklamış olan bir aileye mensuptur. En az kendisi kadar tuhaf "ebeveynleri", insan kanı içmeden, insanlara zarar vermeden mazbut bir hayat sürme gayesindeki "efendi" vampirlerdir. Yeni başladığı okulunda tanıştığı Edward'a karşı tuhaf bir çekim hisseden Bella, bir süre sonra Edward'ın vampir olduğunu öğrenmesine rağmen ondan vazgeçemez. İkili arasında tehlikeli ve tutkulu bir ilişki başlayacaktır. Çok geçmeden ortaya çıkan Cullens Ailesi'nin düşmanları Edward'ın zayıf noktasına saldıracaktır, yani Bella'ya.
Vampirin Öpücüğü (1988) / IMDb puanı:6.0
Peter Loew (Nicolas Cage) un yasak aşk denemesinde Rachel (Jennifer Beals) adlı bir vampir kadın tarafından ıssırılması ile vampire dönüşme aşamasında yaşadıklarını anlatan hem korku hem komediyi harmanlamış güzel ve aranan filmlerden birisidir.
Vampire Academy (2022-) / IMDb puanı:6.1
Dünyanın 35 ülkesinde çok satanlar listesinden inmeyen Vampir Akademisi roman serisinden uyarlanan ilk filmde, St. Vladimir Akademisi'nde korucu olarak yetiştirilen genç vampirlerinin yaşadıkları büyüme sürecine tanık olacağız. Yarı vampir yarı insan olan Rose Hataway bu okulda öğrenim gören ve iyi bir korucu olabilmek için var gücüyle çalışan öğrencilerden biridir. Dünyalarında ise iki çeşit vampir vardır: Moroi ırkı, insanlarla uyum içerisinde yaşayıp hava, su, toprak ve ateşten oluşan dört elementten birini kontrol edebilme yeteneğine sahipken; Strigoi'ler de Moroi'lerin kanıyla beslenen kötücül bir türdür. Acımasız Strigoi'leri durdurmakla ve kendi türü olan Moroi'leri korumakla görevli olan Rose ve diğer korucular, bu akademide gerekli eğitimi almaktadır. Yeni dönem başladığında Rose'un eğitmeni değişir ve akademinin en başarılı eğitmenlerinden biri olan Dimitri ile çalışmaya başlar. Bu değişiklik, hem zalim güçlere karşı verdikleri amansız bir savaşı hem de karşı koyamadıkları imkansız bir aşkı doğuracaktır.
Interview with the Vampire (2022-) / IMDb puanı:6.6
Korku edebiyatının önemli isimlerinden Anne Rice’ın romanından uyarlanan film, karizmatik vampir Lestat ve onun tarafından ısırılarak vampir olan soylu Louis’in maceralarını konu alıyor. Vampirliğe alışamayan Louis, açlığını gidermek için insan öldürememektedir. Bu durumu çözebilmek için Lestat, küçük bir kızı da vampir yapar.