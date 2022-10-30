En iyi vampir filmleri ve dizileri: IMDb puanına göre düşükten yükseğe 20 filmi sıraladık!

Vampire Academy (2022-) / IMDb puanı:6.1

Dünyanın 35 ülkesinde çok satanlar listesinden inmeyen Vampir Akademisi roman serisinden uyarlanan ilk filmde, St. Vladimir Akademisi'nde korucu olarak yetiştirilen genç vampirlerinin yaşadıkları büyüme sürecine tanık olacağız. Yarı vampir yarı insan olan Rose Hataway bu okulda öğrenim gören ve iyi bir korucu olabilmek için var gücüyle çalışan öğrencilerden biridir. Dünyalarında ise iki çeşit vampir vardır: Moroi ırkı, insanlarla uyum içerisinde yaşayıp hava, su, toprak ve ateşten oluşan dört elementten birini kontrol edebilme yeteneğine sahipken; Strigoi'ler de Moroi'lerin kanıyla beslenen kötücül bir türdür. Acımasız Strigoi'leri durdurmakla ve kendi türü olan Moroi'leri korumakla görevli olan Rose ve diğer korucular, bu akademide gerekli eğitimi almaktadır. Yeni dönem başladığında Rose'un eğitmeni değişir ve akademinin en başarılı eğitmenlerinden biri olan Dimitri ile çalışmaya başlar. Bu değişiklik, hem zalim güçlere karşı verdikleri amansız bir savaşı hem de karşı koyamadıkları imkansız bir aşkı doğuracaktır.