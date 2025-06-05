'Eşref Rüya' aşkın kollarında! 'Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum'
Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya, tüm duyguların zirvede yaşandığı on birinci bölümüyle ekranlara geldi. Eşref Rüya'da neler yaşandı? İşte detaylar...
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Eşref ve Nisan’ın kendilerini aşkın kollarına bıraktıkları diziye, ikilinin finaldeki öpüşme sahnesi damga vurdu.
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Nisan’ın gözyaşları içinde, “Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum” itirafı adeta duygu seline neden oldu.
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Eşref’in “Gidersen seni özlerim Nisan” çıkışıyla romantizm tavan yaparken, Nisan’ın “Eşref net” esprisi dizinin fanlarını mest etti.
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Eşref ve Nisan’ın karşılıklı sahneleri sosyal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.