'Eşref Rüya' aşkın kollarında! 'Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum'

Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya, tüm duyguların zirvede yaşandığı on birinci bölümüyle ekranlara geldi. Eşref Rüya'da neler yaşandı? İşte detaylar...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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'Eşref Rüya' aşkın kollarında! 'Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum' - Resim : 1

Eşref ve Nisan’ın kendilerini aşkın kollarına bıraktıkları diziye, ikilinin finaldeki öpüşme sahnesi damga vurdu.

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'Eşref Rüya' aşkın kollarında! 'Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum' - Resim : 2

Nisan’ın gözyaşları içinde, “Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum” itirafı adeta duygu seline neden oldu.

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'Eşref Rüya' aşkın kollarında! 'Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum' - Resim : 3

Eşref’in “Gidersen seni özlerim Nisan” çıkışıyla romantizm tavan yaparken, Nisan’ın “Eşref net” esprisi dizinin fanlarını mest etti. 

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'Eşref Rüya' aşkın kollarında! 'Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum' - Resim : 4

Eşref ve Nisan’ın karşılıklı sahneleri sosyal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.