Eşref Rüya dizi setinde neler oluyor? Demet Özdemir kamerada
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, izleyicilerini sürprizlerle dolu bir sezon finaliyle tatile uğurlamaya hazırlanırken, setten merak uyandıran özel kareler geldi. Dizinin son çekim haftasında, 'Nisan' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, bu kez sadece kamera karşısında değil, arkasında da yeteneğini sergiledi.
Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya setinden çok özel kareler paylaşıldı.
Eşref Rüya’nın resmi sosyal medya hesabından, “Bu kez kamera Demet Özdemir’de! Setten en tatlı kareler sizlerle!” notuyla paylaşılan video ve fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.
Paylaşımda yer alan videoda sempatik tavırlarıyla hayranlarının kalbini bir kez daha fetheden Özdemir, “Bu işte profesyonel kadar iyiyim” diyerek sadece oyunculukta değil, fotoğraf konusunda da iddialı olduğunu ortaya koydu.
Setten Demet Özdemir’in objektifine yansıyan kareler, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Sanal medyada etkileşim rekoru kıran paylaşıma Eşref Rüya’nın Türk hayranları kadar, yabancı izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi. Yorumlarda diziye, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’e övgüler yağdırıldı.