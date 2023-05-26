Evde profesyonel bir temizlik yapmak için 6 ipucu
Yeni evlendiniz ya da tek başınıza yeni evinizde yaşamaya başladınız. Derinlemesine bir temizlik yapmak istiyorsunuz fakat bu konuda deneyiminiz yok. Size vereceğimiz 6 ipucu ile profesyonel bir temizlikçi kadar iyi olacaksınız.
Bir evi temizleme konusunda yeni olabilirsiniz. Bu yüzden işe önce süpürmek mi yoksa silmek mi hangi kısımdan başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ya mutfak, banyo ya da salon temizlemek konusunda ilk hangisi olması gerekiyor kararsız kalabilirsiniz.
Bu 6 ipucu ile bir temizlik konusunda profesyonel olacaksınız...
1. Temizlik ihtiyaçlarınıza nasıl öncelik vereceğinizi öğrenin
Bir parça kağıt alın ve üzerine dev bir piramit çizin. Piramidin tabanına "temiz tabaklar" kelimesini yazın. Bu kelimelerin üzerine yatay bir çizgi çizin ve üzerine “çöpü dışarı çıkarmak” yazın. “Banyoları, yerleri, kıyafetleri, tezgahları temizleme, toplama ve süpürme” görevini bir satır ile ayırın ve ilk satırın üstüne yazın.
Bunun yerine bir piramit kullanmayacaksanız, en üstte temizliğin en hayati yönlerini içeren bir liste oluşturun. Listeyi veya piramidi buzdolabı gibi görebileceğiniz bir yerde tutun.
2. Yüzey temizliği için bir desen çizerek ilerleyin
Yüzey temizliği gelişigüzel yapılmamalıdır. Bir desen oluşturursanız, ilk seferinde hiçbir alanı kaçırmayacağınızı ve zaman kaybetmeyeceğinizi garanti edebilirsiniz. Ayrıca, bir odaya girdiyseniz ve onu temizleme konusunda bunaldıysanız, belirli bir düzene bağlı kalmanın işleri basitleştirdiğini görebilirsiniz.
Yerçekiminin kırıntıları, tozu ve diğer kalıntıları çekme ve tutma gücü tavandan başlamanızı ve aşağı inmenizi önerir.
Ardından, aynı anda çalışırken soldan sağa ilerleyin. Zeminleri en son temizlemek gerekir. Öncesinde lavabo, duş, küvet, tezgah gibi yerlerden başlamalısınız.
3. Temizlik malzemelerini tek bir yerde saklayın
Tüm malzemelerinizi portatif bir kutuda saklarsanız, bir odayı temizlerken bir şey almak için duraklamanız gerekmez. Bunun yerine, mobilya ve zeminler için uygun bir ahşap temizleyici veya mutfak ve banyoyu dezenfekte eden çok amaçlı bir temizleyici gibi çok amaçlı ürünler satın alarak yükünüzü hafifletin.