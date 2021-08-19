Yaz ayının vazgeçilmezi orman meyveli smoothie bowl olsun!

Rengarek görüntüsüyle gönlümüze ve midemize taht kuran orman meyveli smoothie hem ferah hem de bir o kadar hafif. Peki, smoothie kasesi hazırlarken nelere dikkat edilmeli? İşte orman meyveli (smoothie bowl) smoothie kasesi tarifi...

ORMAN MEYVELİ SMOOTHIE NASIL YAPILIR?

Son zamanların sağlıklı kahvaltı tabağı denilince akla gelen ilk lezzet kesinlikle smoothie kâseleri oluyor. Dondurulmuş meyveleri blenderdan geçirerek çeşitli tohumlarla besin değerini güçlendirebilirsiniz. Tercih ettiğiniz kıvamda, tercih ettiğiniz meyvelerle yapacağınız smoothie kâseleri rengârenk görüntüsüyle sadece kahvaltı öğününüzün değil tüm öğünlerin vazgeçilmezi olacak. Ayrıca smoothie kâselerinizi istediğiniz meyvelerle, istediğiniz kıvamda kendi tercihinize göre hazırlayabilirsiniz. Son zamanlardaki popülerliğini asla kaybetmeyen her yerde bulabileceğiniz ve kolaylıkla hazırlayabileceğiniz smoothie kaseleri diyet kahvaltı tabaklarının en başında geliyor.

ORMAN MEYVELİ SMOOTHIE KASESİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy donmuş muz

10-15 adet donmuş böğürtlen, yaban mersini

1 tatlı kaşağı acai tozu *opsiyonel

50 ml soya ya da badem sütü

Üzeri İçin;

Yaban mersini, çilek

Chia tohumu

Fıstık Ezmesi

Hazırlama:

Donmuş meyveler, süt ve acai tozunu blender’dan geçirin.

Kremamsı olan karışımı kaseye alın ve üzerini dilediğiniz gibi süsleyin.

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