Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Fitaş, Yeşilçam Sineması ve Kadıköy olmak üzere İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenen “Uluslararası Uzun Metraj Yarışması”nda, özgün film garantili olarak belirtilen filmler Türkiye’de ilk kez seyircilerin beğenisine sunulurken; birinci seçilen filme 25 bin TL ödül verilecek.

12 Filmin Türkiye Prömiyeri “Uluslararası Yarışma”da!

“Uluslararası Yarışma”da Andreas Horvath’dan Tyler Taormina’ya, Anna Eriksson’dan Kentucker Audley ve Albert Birney’ye, Abed Abest’ten Damien Manivel’e heyecan yaratan yönetmenlerin son filmlerine yer verilirken; 12 filmin Türkiye prömiyerleri yapılacak. Sundance, Cannes, Berlin, Venedik, Locarno, Karlovy Vary ve Rotterdam gibi A-listesi festivallerden çıkan eserler, ilk kez “Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali”nin perdesinden yansıyacak.

“Uluslararası Yarışma”da Tyler Taormina’nın Happer’ın Kuyruklu Yıldızı (Happer’s Comet); Krishnendu Kalesh’in Şahinin Keki (Hawk’s Muffin); Abed Abest’in Harem Ağası’nı Öldürmek (Killing the Eunuch Khan); Andreas Horvath’ın Hayvanat Bahçesi Karantinası (Zoo Lock Down); Manque La Banca’nın Kayak Efsanesi (Ski); Samuele Sestieri’nin Lumina; Damiel Manivel’in Magdala; Ashley McKenzie’nin Qing Hanedanı’nın Kraliçeleri (Queens of Qing Dynasty); Ivan Fund’ın Piedra Noche; Kentucker Audley ve Albert Birney’in Çilek Köşk (Strawberry Mansion); Renata Litvinova’nın Kuzey Rüzgarı (The North Wind) ve Anna Eriksson’ın W filmleri yer alıyor.