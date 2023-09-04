Filenin Sultanları'na ünlülerden tebrik mesajları

Namağlup finale gelen Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Milli takıma, ünlülerden tebrik mesajları geldi. Ünlü isimler maçı izlerken şampiyonluk sevincini doruklarda yaşadı.