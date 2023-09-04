Filenin Sultanları'na ünlülerden tebrik mesajları

Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonu oldu. Ünlülerden A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik mesajları geldi.

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Filenin Sultanları'na ünlülerden tebrik mesajları - Resim : 1

Namağlup finale gelen Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Milli takıma, ünlülerden tebrik mesajları geldi. Ünlü isimler maçı izlerken şampiyonluk sevincini doruklarda yaşadı. 

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Filenin Sultanları'na ünlülerden tebrik mesajları - Resim : 2

Ata Demirer "Muhtemşemsin Filenin Sultanları" yazarak sevindiği bir videoyu paylaştı. 

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Filenin Sultanları'na ünlülerden tebrik mesajları - Resim : 3

Maçı arkadaşları ile birlikte izleyen Afra Saraçoğlu da sevincini paylaştı. 

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Filenin Sultanları'na ünlülerden tebrik mesajları - Resim : 4

Maçı İtalya'da takip eden oyuncu Melis Sezen sevindiği anları Türk bayrağı ve kalp emojisi ile paylaştı.  