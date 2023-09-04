Filenin Sultanları'na ünlülerden tebrik mesajları

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Namağlup finale gelen Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Milli takıma, ünlülerden tebrik mesajları geldi. Ünlü isimler maçı izlerken şampiyonluk sevincini doruklarda yaşadı.
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Ata Demirer "Muhtemşemsin Filenin Sultanları" yazarak sevindiği bir videoyu paylaştı.
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Maçı arkadaşları ile birlikte izleyen Afra Saraçoğlu da sevincini paylaştı.
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Maçı İtalya'da takip eden oyuncu Melis Sezen sevindiği anları Türk bayrağı ve kalp emojisi ile paylaştı.